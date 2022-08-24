Культурный десант

Кызылординский областной историко-краеведческий музей организовал в мужской колонии передвижную выставку «Реликвии, оставшиеся от былых времен».

В учреждение уголовно-исполнительной системы ЗК-169⁄5, так называемую «пятерочку», они привезли старинные вещи, предметы обихода, воинские доспехи, самые настоящие лук, кольчугу, щит.

– В музей поступило предложение от руководства учреждения провести здесь выставку. А мы рады любой возможности рассказать о культурном наследии региона людям, ведь и здесь, за колючей проволокой, мужчины учатся, работают, занимаются ремеслами. И у них тоже должна быть культурная жизнь, – отметил экскурсовод Нурлыбек Рахатов.

В колонию привезли экспонаты времен саков и массу старинных раритетных вещей. Каждый экс­понат – со своей историей, и ее можно рассказывать часами. По словам администрации учреждения, выставка вызвала большой резонанс у посетителей. Они с интересом слушали повествование музейных работников о древних племенах, жизни в краю в былые времена, задавали много вопросов.