Председатель правления автономной организации образования «Назарбаев Интеллектуальные школы» Куляш Шамшидинова назначена комиссаром в Азиатском хабе Глобальной комиссии по образованию. Впервые представитель Казахстана вошел в ЕСА – топ лидеров мировой образовательной экосистемы.

Комиссия по образованию была создана в 2015 году для глобального сотрудничества в образовании и быстрого реагирования на новые вызовы времени. Среди стратегических приоритетов Комиссии – дальнейший прогресс в достижении 4-ой цели тысячелетия в области устойчивого развития, в том числе инклюзивного и справедливого качества образования, а также возможности для обучения на протяжении всей жизни.

В 2019 году Комиссия в рамках миссии «High Touch High Tech for All» (HTHT) решила создать Азиатский хаб (ECA) со штаб-квартирой в Сеуле, чтобы ускорить глобальную трансформацию в обучении. Южная Корея для многих стран может служить примером того, как потенциал образования работает на экономический рост и укрепление демократии.

Уже сегодня Азиатский хаб стал уникальной платформой для интеграции всех заинтересованных структур, внедряющих персонализированное обучение на основе искусственного интеллекта. «High Touch High Tech for All» – «Высокочувствительные высокие технологии для всех» выбрана в качестве приоритетного направления, которое устраняет пробелы и неравенство в образовании, а также содействует инновациям. После пандемии, подчеркнувшей неравенство и углубившей кризис в обучении, Азиатский хаб намерен использовать сегодняшнее глобальное внимание к образованию, чтобы превратить кризис в возможности. Особая миссия возлагается на комиссаров, которые выступают в роли советников по проектам, полпредов «HTHT for All» и фасилитаторов глобальных партнерств.

– Мы считаем, что цель High Touch High Tech for All может быть реализована, только благодаря объединенным усилиям выдающихся лидеров образовательной экосистемы. Я верю, что ваше участие будет иметь решающее значение для расширения глобального присутствия ECA и содействия фундаментальным и давно назревшим инновациям в образовании, – отметил председатель Азиатского хаба Джу Хо Ли в письме к Куляш Шамшидиновой.

Председатель правления автономной организации образования «Назарбаев Интеллектуальные школы» Куляш Шамшидинова приступила к обязанностям комиссара в Азиатском хабе Глобальной комиссии по образованию.