​Кумыс расширяет географию

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Сергей ГОРБУНОВ

Первую партию в шесть тонн кумыса заказал живущий в КНР предприниматель Нурмухаммед Рауан. Доставлять национальный напиток, как сообщила глава хозяйства Толеу Кушманова, планируют самолетом – таково требование представителя заказчика. При этом кумыс будут отправлять в специальных рефрежираторах, а бутылка должна быть закрыта двумя полиэтиленовыми крышками.

В прошлом году КХ участвовало в проходившей в Москве выставке казахстанской продукции, а в этом павлодарский кумыс смогли отведать в Якутии и участники ЕXPO Milano 2015 (Италия). Отзывы покупателей были более чем положительными, а москвичи даже предложили варианты поставки им кумыса. К слову, есть заказы россиян на баурсаки и курт, который начало выпускать КХ «Сагып». Прорабатывается вопрос экспорта напитка в Турцию.

Сегодня в хозяйстве павлодарской предпринимательницы около 400 лошадей, из которых 180 – дойные кобылицы. Кумыс этого крестьянского хозяйства активно рекламируется на многих выставках и ярмарках Казахстана, ближнего и дальнего зарубежья.

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