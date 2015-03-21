Кумысная река в патентных берегах Статьи 1311 Вячеслав ЛЕБЕДЕВ, Тараз

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Если бы лет тридцать назад начальнику грозного "шестого" отдела по борьбе с организованной преступностью и коррупцией УВД, полковнику юстиции Дуйсенбеку Ыбыналиеву напророчили, что, выйдя на пенсию, он посвятит себя разведению лошадей ахалтекинской и донской пород, а затем, по крупинке выбрав из дедовской технологии приготовления кумыса самое драгоценное, придумает собственный способ получения целебного напитка из кобыльего молока да еще станет почетным профессором Таразского государственного университета им. М. Дулати и членом ученого совета по коневодству МСХ РК, он бы назвал этого человека сказочником или фантазером. Но, как оказалось, нет ничего реальнее фантастики.



Минувшим летом небольшой кумысный цех ТОО "Заң", расположенный на территории бывшего дендропарка, реализовал 14 тонн напитка. Уже оценившие необычайно приятные вкус, аромат и потрясающую способность "ХАН КУМЫЗА" оставаться свежим в холодильнике не трое суток, как это происходит с обычными молочными продуктами, а все 60 (!), таразцы буквально сметали напиток с местных прилавков.



В особой цене были и другие его поразительные качества. Вам когда-нибудь приходилось пробовать кумыс "однодневный" с самой низкой кислотностью? Он предназначен для человека с больным желудком и высокой кислотностью. А "двухдневный" со средней кислотностью – для городских жителей, детей и женщин? Есть еще "трехдневный" и "четырехдневный" (все зависит от количества закваски) – для сельчан, предпочитающих крепость.



...Выдоенное молоко по шлангам прямиком отправляется в 60-лит­ровые конусообразные деревянные бочки (кубі). Сделаны они из карагача (он не горчит и намного крепче тополя). Перед этим бочки тщательно моют, высушивают, затем 30–40 минут стерилизуют, обрабатывая дымом горящего сухого чабреца (киік-оты), и смазывают курдючным жиром внутренние стенки. Вот откуда в кумысе неповторимый аромат, приправленный аппетитным копченым духом. Однако главная изюминка технологии в том, что молоко не промешивают, как это нередко делают другие производители, а взбивают, но не вручную, а специальным аппаратом (это единственное отступление от национальных традиций). За минуту механическая рука наносит 72 вертикальных удара, а за сутки – 5 000, разбивая в прах жировые шарики и щедро обогащая будущий напиток кислородом. Именно поэтому кумыс приобретает особую мягкость и способен храниться два месяца.



Но душа патриота неспокойна. Хочется Дуйсенбеку Ыбыналиеву, чтобы его необыкновенно вкусный и лечебный натуральный кумыс, запатентованный и сертифицированный, был на столах у каждого казахстанца. А для этого понадобится много молока. Вот почему он вместе с учеными ТарГУ, КазНАУ, НИИ животноводства и кормопроизводства работает над созданием новой – молочной – разновидности кобыл, скрещивая казахскую с донской породой. Вот почему планирует значительно увеличить свой табун и довести ежесуточную производительность цеха до двух тонн. Договорился он о поставках молока и с коневодами Жуалынского, Жамбылского, Меркенского и Байзакского районов. И его производству это солидная подпитка в течение всего года, и 100–150 семей в глубинке получат постоянную и хорошо оплачиваемую работу.



А с учетом производителей Алматинской, Северо-Казахстанской, Карагандинской и других областей, которым он предоставил свою технологию, это будет уже настоящая кумысная река. Поделился с ними рецептом изготовления бесплатно, но с условием, что не отступят ни на шаг от его способа.



– Сам всех объеду, научу. А через месяц проверю: не выполнят мои требования – заберу патент, – говорит Дуйсенбек.



Для производства в таких масштабах, считает он, нужен закон о кумысе, как в Якутии, например. Тогда можно смело рассчитывать на поддержку государства – субсидирование, льготные кредиты... Вот сегодня, например, ему нужны хорошая зарубежная техника для розлива кумыса, сушильные аппараты на 300–500 литров. А еще – агрегаты для таблетирования кумыса. Кумыс в таблетках разработали по его просьбе ученые ТарГУ под руководством профессора Нины Горбатовской. Созданный по нанотехнологии уникальный продукт, незаменимый в туристических походах и длительных путешествиях, сохраняет все вкусовые качества и полезные вещества натурального напитка. Все это немалые деньги...



А еще хочет Дуйсенбек провести в Таразе "Всемирный қымыз мұрындық", возродив старинный праздник, который казахи всегда устраивали в мае, когда начинался сезон приготовления кумыса. И пригласить на него всех желающих со всего мира. Очень надеется, что областной акимат ему в этом поможет.