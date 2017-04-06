​«Кунанбай» «поедет» в Пекин

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Марина Михайлова, Алматы

– Несколько лет назад я ездил в Китай вместе с ушедшим из жизни Таласбеком Асемкуловым (соавтор сценария фильма «Кунанбай» и автор сценария картины «Биржан сал») представлять картину «Биржан сал». Показ собрал где-то 500 человек, среди них были и казахи. Фильм приняли очень хорошо. Я думаю, что картина «Кунанбай» будет не менее интересна для китайской публики, – сказал режиссер этой картины Досхан Жолжаксынов.

Историческая лента, повествующая о судьбе Кунанбая Оскенбайулы – отца великого казахского мыслителя Абая, вышла в прокат в декабре 2015 года и получила широкое признание публики. Работу отечественных кинематографистов высоко оценил Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев. В 2016 году Досхану Жолжаксынову, художнику-постановщику картины Рустаму Одинаеву и актерам – Нурсифат Салыковой и Айдосу Бектемиру была присуждена Государственная премия в области литературы и искусства. Также фильм получил сразу четыре приза в ходе вручения первой национальной кинопремии «Тулпар»; приз имени Амира Абдразакова «За национальный дух» на III Международном фестивале национального и этнического кино «Серебряный Акбузат», прошедшем в 2016 году в Уфе.

– Я очень рад, что фестивальная судьба фильма продолжается. Картина несет добрый посыл, и я думаю, что она придется по душе китайским зрителям, – убежден Ерлан Нурмухамбетов, режиссер картины «Ореховое дерево».

Мировая премьера этого фильма, в основе которого лежит история обычной деревенской семьи, состоялась в рамках ХХ Пусанского международного кинофестиваля, который прошел в 2015 году. Его жюри присудило «Ореховому дереву» главный приз в секции New Currents («Новые течения»). Также фильм был представлен в основной конкурсной программе XXII Международного кинофестиваля азиатского кино в Везуле (Франция, 2016 г.) и получил сразу два приза – специальный приз международного жюри «За способность вызвать улыбку, несмотря на сложную экономическую и политическую ситуацию» и специальный приз кинокритиков «За живой и смелый портрет сельской жизни».

Международный кинофестиваль в Пекине стремительно развивается, и уже сейчас его можно назвать лучшим кинофорумом Азии. В его нынешней конкурсной программе будет представлено 15 фильмов. Председателем судейской коллегии выступит Билле Аугуст – известный датский кинорежиссер, многократный лауреат различных фестивалей и кинопремий. Кинофестиваль пройдет в столице Китая с 19 по 21 апреля. 

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