Купил в России племзавод

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Сергей ГОРБУНОВ, Павлодар
В отдаленном Баянаульском районе создан комплекс, где широко используются новые технологии и альтернативная энергия. Речь идет о ТОО «МТС «Жайма». Его изначально ориентировали на племенную работу, причем масштабную. В итоге сегодня в рамках Карты индустриализации действует животноводческое производство, которое насчитывает 7 000 голов казахской белоголовой породы, треть из которых – маточное поголовье. Также здесь содержится скот и других мясных пород – герефорды и абердин-ангусы. Стоимость проекта – почти 2 млрд тенге.
Все эти срества вложены не только в закупку импортного элитного скота, но и в большей мере в создание комплекса отгонного животноводства, которое ориентируется на иной подход к выращиванию и откорму скота, к условиям труда и быта тех, кто его обслуживает. В интервью, в пору строительства этих объектов, глава ТОО «МТС «Жайма» Батырбек Алдабергенов рассказал о том, что в хозяйстве построено 11 коровников, зернохранилище, откормочные площадки, дом для животноводов и четыре зимовья, административно-бытовой корпус, убойный цех, создан комбикормовый участок, а также возведены другие технологические и хозяйственные объекты. Для обеспечения всех строений электроэнергией решили использовать возобновляемые источники энергии – приобрели ветровую установку и солнечные батареи, что выгодно и удобно.
Таким образом, сельхозпредприятие «МТС «Жайма» стало одним из ведущих животноводческих производств. Этот статус расширил рамки деятельности товарищества и предопределил его выход как экспортера мясной продукции за пределы области, в том числе и в приграничные регионы России.
Однако никто не ожидал, что Батырбек Алдабергенов замахнется на большее – он взял и выкупил в Новосибирской области производственный комплекс крупнейшего в России племенного хозяйства. Таких в соседнем с Казахстаном государстве было всего два. Но так сложилось, что племзавод «Садовый» в Красноозерском районе соседнего российского региона не сумел найти себя в нынешнем кризисе, противостоять зарубежным санкциям против России и дошел до черты банкротства.
По словам губернатора Новосибирской области Владимира Городецкого, который приезжал недавно в Павлодар на международный инвестиционный форум «Ертіс Инвест-2015» и презентацию новосибирской фирмы, намеревающейся изготавливать из павлодарского алюминия автомобильные диски, тамошние предприниматели вознамеривались «распилить» племзавод на части. Особенно его 25 тыс. га плодороднейших земель с высоким бонитетом почвы. Так вот, в беседе с акимом Павлодарской области В. Городецкий высказал свою удовлетворенность по поводу того, что уникальное хозяйство досталось именно казахстанскому сельхозтоваропроизводителю.
– Я доволен тем, что к нам пришел надежный партнер, – отметил новосибирский губернатор. – Так случилось, что российские инвесторы не распорядились своими возможностями. Они хотели купить хозяйство по частям: один пять гектаров, другой 29 – земля то очень плодородная. А из Казахстана пришел настоящий хозяин, и ему, конечно, будет оказана поддержка.
…По этому поводу директор ТОО Батырбек Алдабергенов сказал в одном из интервью, что, к сожалению, в течение последних четырех лет хозяйство находилось в стадии банкротства.
– Там 25 тысяч гектаров площадей недалеко от границы с Павлодарской областью. Эти земли имеют огромную ценность, они самый лучший участок в Новосибирской области. Поэтому и было много желающих приобрести хозяйство по кусочкам. На сегодня среди его активов 1 156 голов КРС породы герефорд. Мы работали с этим племзаводом с 2011 года, закупали там скот. Я знаком с этим производством, оно мне очень интересно. Мы хотим возродить племзавод, имеются планы по растение­водству, строительству крупной откормплощадки. Российская Федерация тоже будет вкладывать в данное хозяйство инвестиции. Это наш совместный проект.
Вот так казахстанский бизнес, причем сельский, встав на ноги, уже заявляет о себе на сопредельных территориях, не ограничиваясь лишь поставками туда продуктов питания.

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