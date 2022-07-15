Купившая очередь на жилье женщина устроила скандал в акимате Шымкента

Женщина, купившая очередь на жилье, пришла с разборками в акимат Шымкента, передает Kazpravda.kz со ссылкой на otyrar.kz.

Курьезный случай произошел в Шымкенте. Жительница третьего мегаполиса пришла в акимат, требуя справедливости.

Горожанка заявила, что выслала 200 тысяч тенге руководителю управления жилья Жанат Утебаевой за быстрое продвижение в списке очередников. За эту сумму потерпевшей якобы обещали квартиру в новостройке Шымкента. Не дождавшись ее, женщина пришла в акимат, требуя, чтобы ей вернули деньги или выдали обещанное жилье.

Ее лично встретила руководитель управления жилья Жанат Утебаева. Как оказалось, горожанка стала жертвой телефонных мошенников.

Сама Утебаева к этому делу не имеет никакого отношения. Ее именем прикрывалась мошенница, которая обещала решить наболевший квартирный вопрос за определенную сумму.

«Эта женщина мне говорит, вот я с вами говорила по телефону, и вы попросили деньги. Естественно, я попросила показать номер, после чего позвонила на него. Каково было удивление, когда на том конце провода женщина представилась руководителем управления жилья Жанат Утебаевой, то есть мной. Я сказала, что хочу получить квартиру, и моя собеседница начала ставить условия. Я не выдержала и сказала, что я и есть та самая Жанат Утебаева. Мошенница обматерила меня и отключилась», – рассказывает руководитель управления жилья Шымкента.

Теперь Жанат Утебаева обратилась в полицию с заявлением и требует наказать лжесотрудницу управления жилья. А горожан призывает не доверять малознакомым людям и перепроверять информацию, прежде чем высылать кому-либо деньги.