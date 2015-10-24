Куплю авто собственной сборки!

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Ангелина СИНЁВА, Костанай
Жуматай Еламанов – один из них. В нынешнем году на заводе АО «Агромаш­Холдинг» ему присвоили звание «Ветеран труда» за добросовестное исполнение профессиональных обязанностей, верность компании и вдохновляющий пример для коллектива. Его трудовая деятельность в этих цехах началась, когда холдинга еще и в проекте не было. В 1987 году молодой специалист пришел на тогдашний дизельный завод в качестве шлифовщика. Скоро его отправили на стажировку в Миасс, на головное предприятие. После прохождения практики вернулся в инструментальный цех. Но в 1991 году дизельный остановился, и он решил в родном селе Майколь заняться разведением домашнего скота.
Однако пристрастие к автомобилям давало о себе знать. К тому же дети росли, а с ними – и запросы семьи. В 2005 году, услышав, что работа на заводе возобновилась, а конкурсную массу бывшего дизельного выкупило АО «АгромашХолдинг», Ж. Еламанов решил начать все заново. Пришел на предприятие, устроился в инструментальный цех. Сначала затачивал резцы, сверла. Через пару лет его перевели на участок сборки комбайнов. А когда завод приступил к сборке автомобилей, Еламанов встал у истоков зарождения в Костанае автомобилестроения. И теперь Жуматай Сактаганович и представить себя за другим занятием не может. Стал слесарем пятого разряда. Молодые парни, пришедшие на завод после учебных заведений, знают Еламанова не понаслышке. Именно с легкой руки этого человека происходит знакомство новичков с работой двигателей, систем охлаждения, глушителя и прочих деталей, которые предстоит установить в автомобиль.
– С детства люблю машины и все, что с ними связано. И молодежь с удовольствием учу тому, что сам знаю. Главное в жизни – заниматься тем, что по душе, а остальное все приложится, – говорит ветеран.
Жуматай Сактаганович живет по-прежнему в Майколе, в 20 км от областного центра, добирается на работу на своем автомобиле. Собирается в следующем году приобрести новую машину отечест­венного производства.
– Поскольку сам принимаю участие в создании такого автомобиля, знаю о нем все. Поэтому мой выбор глубоко обоснован, – поделился он планами.

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