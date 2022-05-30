Свежий выпуск Куплю… инвалидность 30 мая 2022 г. 0:39 Любовь Доброта, Туркестанская область Оформить статус гражданина с ограниченными возможностями предлагала жительница областного центра. Естественно, за деньги. И желающие совершить покупку, как бы это ни показалось кому-то странным, нашлись. Тот случай, когда спрос и предложение совпали. За помощь в оформлении документов по инвалидности одна гражданка заплатила малознакомой женщине 230 000 тенге, а другая отдала 250 000 тенге. Каждая из них мечтала получать пособие от государства, надеясь не просто вернуть «вложенные» деньги, но и пополнять семейный бюджет. Только вот предложение оказалось липовым, а «посредница» – чистой воды аферисткой. Она всякий раз называла новые сроки выполнения обещанной услуги, ссылаясь на веские причины. И так на протяжении почти четырех лет. Женщины не дождались ни обещанных документов, ни возврата денег. И в итоге обратились в полицию, чтобы обманувшую их гражданку нашли и наказали. Сотрудники правоохранительных органов данный факт зарегистрировали по статье УК РК, предполагающей уголовную ответственность за мошенничество. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий по установлению подозреваемой полицейские УП города Туркестана задержали местную жительницу. Как выяснилось в ходе следствия, она ранее работала врачом в одной из больниц областного центра. Собственно, там потерпевшие и познакомились с ней, когда обращались за медицинскими услугами. Войдя в доверие, медик совершила мошеннические действия под предлогом помощи в оформлении инвалидности. Проводится досудебное расследование и выясняются все обстоятельства произошедшего.