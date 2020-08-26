Купюры в 10 тысяч тенге подделывали в Алматы

Общество
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Жанат Тукпиев
Фото ©Адильбека Тауекелова/Kazpravda.kz
Сбытчики фальшивых денег осуждены в Алматы, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Комитета по финансовому мониторингу Министерства финаносов РК.

Сотрудниками Департамента экономических расследований по Алматы Комитета по финансовому мониторингу МФ РК завершено досудебное расследование в отношении преступной группы в составе двух лиц, занимавшихся изготовлением и сбытом поддельных денежных знаков номиналом 10 000 тенге на территории Алматы и Алматинской области.

В ходе проверочных мероприятий было установлено, что группа лиц по предварительному сговору организовала подпольный цех по изготовлению поддельных банкнот Нацбанка РК с целью сбыта.

"Так, при обыске квартиры, оборудованной под цех по изготовлению фальшивых денег, были обнаружены и изъяты ноутбук, цветной принтер, специальная бумага с водяными знаками, флаконы с краской, цифровые файлы с рисунками (заготовки) купюр номиналом 10 000 тенге с обеих сторон. Также обнаружены и изъяты фольгированные ленты с оттеснением номинала банкноты и орнамента, канцелярские принадлежности, а также поддельные купюры на сумму 220 000 тенге", – говорится в сообщении.

По приговору суда обвиняемые признаны виновными по ст. 231 ч.2 ("Изготовление, хранение, перемещение или сбыт поддельных денег или ценных бумаг") УК РК - одному из организаторов подпольного цеха назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы, другому - 3 лет 6 месяцев лишения свободы.

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