

Карл Маркс (1818-1883) — немецкий мыслитель, родился 5 мая 1818 года в городе Трир. Является автором труда по политической экономии "Капитал. Критика политической экономии" и соавтором "Манифеста коммунистической партии", который был создан вместе с Фридрихом Энгельсом. Маркс стал основоположником идеологии, называемой марксизмом.

