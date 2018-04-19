Фото: trier-info.de
В Германии в родном городе Карла Маркса выпустили купюры номиналом ноль евро, приурочив это событие к 200-летию со дня рождения экономиста. Сувениры, на которых изображен портрет философа, выпустила местная туристическая компания. Об этом сообщает Lenta.ru.
Первый тираж пять тысяч купюр был напечатан в марте 2018 года и распродан менее чем за месяц. Стоимость одной купюры составила три евро. По словам представителя компании, тираж «разошелся по всему миру – от Латинской Америки до Австралии».В туристической компании уже анонсировали выпуск нового тиража – эмиссия составит 20 тысяч купюр, они поступят в продажу 23 апреля и будут доступны к покупке онлайн на сайте организации.
Карл Маркс (1818-1883) — немецкий мыслитель, родился 5 мая 1818 года в городе Трир. Является автором труда по политической экономии "Капитал. Критика политической экономии" и соавтором "Манифеста коммунистической партии", который был создан вместе с Фридрихом Энгельсом. Маркс стал основоположником идеологии, называемой марксизмом.