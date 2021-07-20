Общество
Курбан айт отмечают казахстанцы
Сегодня мусульмане всего мира отмечают Курбан айт, сообщает Kazpravda.kz
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Главный праздник мусульман начался с утреннего айт-намаза. Вместе с тем ранее сообщалось, что из-за вспышки эпидемии в этом году в некоторых регионах страны праздничные молитвы не будут проводиться.
Курбан айт – праздник жертвоприношения и окончания хаджа. Он отмечается через 70 дней после праздника Рамазан. Курбан айт длится 3 дня.
В Курбан айт принято приносить в жертву животных, мясо которых затем делится на три части: одна раздается бедным, вторая остается семье, а третья служит праздничным угощением для гостей.
В связи с эпидемиологической ситуацией в стране заказы на жертвоприношение и прием заявлений от нуждающихся осуществляются в режиме онлайн на сайте qurban2021.kz
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