Курбан айт призывает людей к добру и милосердию – Назарбаев
Первый Президент РК – Елбасы Нурсултан Назарбаев поздравил казахстанцев с праздником Курбан айт, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Первого Президента РК.
"Дорогие соотечественники!
От всей души поздравляю вас со священным праздником Курбан айт!
Курбан айт – светлый праздник, призывающий людей к миру и единству, добру и милосердию.
Он имеет особое значение для всех казахстанцев, так как в его основе лежат моральные и духовные ценности, которые способствуют упрочению единства и уважения между людьми различных национальностей и религий.
В этот светлый день мы стремимся творить благие дела, совершенствоваться духовно и помогать нуждающимся.
Сегодня Курбан айт является символом добра, укрепления мира и согласия в нашей стране. Уверен, что так будет и в дальнейшем.
В этот священный праздник желаю всем счастья, мира и благополучия!
С праздником Курбан айт!" – говорится в поздравлении.