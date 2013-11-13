«Курчум» соединяет берега

Экономика
629
[caption id="attachment_12840" align="alignleft" width="300"]09 фото автора[/caption]

Это событие для жителей Курчумского района имеет большое значение. Решению проблемы поспособствовали партнеры из Объединенных Арабских Эмиратов, профинансировавшие возвращение парома из частных рук в коммунальную собственность: потребовалось 80 млн. тенге для его освобождения из-под банковского залога. Еще 117 млн. бюджетных средств потрачено на проведение ремонтных работ.

Бесперебойное движение паромной переправы отныне осуществляет новый дизельный электроход «Курчум». Спрос на услуги плавучего средства, которое за один раз способно перевезти более полусотни автомашин, в том числе большегрузный транспорт, велик. До этого пассажирам приходилось преодолевать немалый путь – отправляться в объезд через соседний Зайсан или Улкен Нарын.

Светлана АБЕНОВА, 

Восточно-Казахстанская область

Популярное

Все
В столице подвели итоги 2023 года в сфере туризма
В гости к сказке
В благодарность за спасение
«Арлан» уже не обойти
Призвана призванием
Спецпособие по SMS
Дом мамы, для тех, кому тяжело
Алдар Косе и все-все-все
В Центральной Азии самая дешёвая в мире вода
Байден подписал рекордный оборонный бюджет на 2024 год
ЗКО в 2023 году. Устойчивый рост и курс на модернизацию во всех сферах
Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования президенту Чехии
Разграничение полномочий между властями способствует развитию регионов Казахстана - политолог Ника Читадзе
Почему казахстанцы ходят на выборы – исследование
Ещё одну школу открыли в Астане
Казахстан занял первое место на чемпионате Азии по ММА
Рыбакина обыграла Соболенко на турнире WTL
Air Astana должна минимизировать практику замены самолетов – Минтранспорта
Пожар произошел в ТРЦ «Хан Шатыр»
Токаев подписал два закона
Найти работу в проактивном формате
ВОЗ сообщила о росте случаев заражения коронавирусной инфекцией
По вине буйного пассажира погибли трое ожидавших автобус алматинцев
Спецсоцвыплату будут получать работники вредных производств в РК – подписан закон
Монополисты вернули казахстанцам 20 млрд тенге
Volkswagen превратит Golf GTI в электромобиль
Мошенники начали обманывать казахстанцев с помощью искусственного интеллекта
Судебная система в контексте реформ
Казахстанца объявили в международный розыск за разжигание национальной розни
Задержан арендатор сгоревшего в Алматы хостела
Tesla начала продажи пикапа Cybertruck
Тулемис Шотанов: Влияние бренда Qazaq Oil будет только расти
Восстанавливая историческую память: борцы за свободу и независимость
Малую гидроэлектростанцию создал школьник из области Абай
В борьбе за автономию и исконные земли
Астанчанин умер после укола в клинике восточной медицины
Пассажиры поезда несколько часов мерзли на станции Тобол
МВД призывает казахстанцев не доверять ссылкам даже от родственников и друзей
70-летняя женщина родила двойню и осталась одна
Президент подписал план действий в области прав человека и верховенства закона
Девочка погибла при взрыве газа в квартире в СКО
Казахстан открыл небо для зарубежных авиакомпаний
Шынгыз-хан и генеалогия
Веками храня единство народа
У ФК "Актобе" новый тренер
Арестован глава департамента экологии ВКО

Читайте также

"Казахтелеком" обеспечил себе 100-процентную монополию в се…
В договор ЕАЭС внесли изменения
Мангистауская область в 2023 году. Перспективные проекты об…
Цены за минуту разговора завышали сотовые операторы – АЗРК …

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]