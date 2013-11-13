«Курчум» соединяет берега

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Это событие для жителей Курчумского района имеет большое значение. Решению проблемы поспособствовали партнеры из Объединенных Арабских Эмиратов, профинансировавшие возвращение парома из частных рук в коммунальную собственность: потребовалось 80 млн. тенге для его освобождения из-под банковского залога. Еще 117 млн. бюджетных средств потрачено на проведение ремонтных работ.

Бесперебойное движение паромной переправы отныне осуществляет новый дизельный электроход «Курчум». Спрос на услуги плавучего средства, которое за один раз способно перевезти более полусотни автомашин, в том числе большегрузный транспорт, велик. До этого пассажирам приходилось преодолевать немалый путь – отправляться в объезд через соседний Зайсан или Улкен Нарын.

Светлана АБЕНОВА,

Восточно-Казахстанская область