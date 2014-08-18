Курдское ополчение отбило у исламистов крупнейшую плотину в Ираке

Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на Agence France-Press.

Гидроузел "Мосул" на реке Тигр, который 7 августа захватили боевики-джихадисты, обеспечивает электроэнергией и поливной водой для сельского хозяйства северные провинции Ирака. Разрушение плотины могло бы привести к затоплению крупнейших городов страны.

Члены группировки "Исламское государство" (ранее "Исламское государство Ирака и Леванта", ИГИЛ) начали наступление на северные и западные районы Ирака в июне 2014 года. Радикалам удалось взять под свой контроль несколько городов: 10 июня они взяли Мосул, на следующий день – Тикрит, а через несколько дней подошли вплотную к Багдаду. 3 августа членам ИГИЛ удалось взять под контроль 2 крупных нефтяных месторождения.

На помощь иракским властям пришли военные США. Американские ВВС трижды наносили удары по позициям исламистов.

15 августа Совет безопасности ООН принял резолюцию, которая вводит санкции против лиц, связанных с группировками "Исламское государство", а также "Джебхат ан-Нусра". В черный список попали 6 человек.