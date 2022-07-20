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Курица или рыба?
Наталья Денисова, Кызылординская область.

В текущем году в Кызылординской области запланировано ввести в строй сразу пять индустриальных объектов.

Стоят эти проекты в целом 9 млрд тенге, и четыре предприятия из пяти буду производить продукты питания, усиливая тем самым продовольственную безопасность региона.

– Среди намеченных к сдаче в нынешнем году предприятий птицефабрика по производству мяса птицы мощностью 1 500 тонн в год в Кармакшинском районе, а также фабрика по выращиванию и переработке цыплят-бройлеров в Жанакорганском районе, – рассказал заместитель руководителя областного управления предпринимательства и промышленности Фердоуси Кожабергенов. – Также будут открыты рыбоперерабатывающий цех в Кармакшинском районе, мясокомбинат в Кызылорде и предприятие по производству внутренних и наружных дверей тоже в областном центре. На этих предприятиях, кстати, будет соз­дано более 250 рабочих мест.

Всего в рамках третьей пятилетки программы индустриализации Казахстана в регионе будет реализовано 46 проектов более чем на 654 млрд тенге. На открытых объектах создадут свыше 7 тыс. рабочих мест.

– Отмечу, что в регионе продолжается работа по реализации долгосрочных крупных инвестиционных проектов, – сказал Кожабергенов. – К примеру, осваиваются рудники Шалкия (цинк – Авт.) и Баласауыскандык (ванадий – Авт.). Месторождение Шалкия – одно из пяти крупнейших в мире. По проекту разработана новая стратегия, вопрос финансирования решен при поддержке Европейского банка реконструкции и развития. С вводом ГОК в эксплуатацию будет создано порядка тысячи рабочих мест. На первом этапе мощность производства составит 2 миллиона тонн руды в год, в дальнейшем она вырастет до 4 миллионов тонн.

Проект освоения месторождения Баласауыскандык реализуется со 100-процентным участием иностранного инвестора, это компания «Ферролоус ресорсиз ЛТД». С 2016 года здесь функцио­нирует опытно-производственный комплекс. За пять месяцев текущего года в Россию и Великобританию экспортировано 233 тыс. тонн метаванадата аммония. В следующем году на месторождении начнется строительство горно-обогатительного комбината.

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