Курица в пятнах: жители Актау жалуются на качество мяса

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В социальных сетях жители Актау жалуются на продукцию местной птицефабрики. По их словам, качество мяса кур местного производителя ухудшилось в разы.

"Как только начали продавать кур, они были светлые, свежие и чистые. Последние три месяца на них жалко смотреть: частично в перьях, имеют какой-то чахлый вид. Птицефабрика явно стала работать не на качество, а на количество", - говорит одна из пользователей Маххабат.

Местная жительница Рысгуль показала продукцию местной марки, купленную в торговом центре "Жигер".

"Разморозив и вытащив ее из пакета, я была в шоке. Курица покрыта какими-то болячками. Может, она поражена какой-нибудь болезнью, кто ее знает. Готовить побоялась, обратно упаковала в пакет. Вечером с мужем пошли в торговый центр, где и брали эту курицу. Администратору лишь стоило только приоткрыть пакет, и без разбирательств и вопросов она сказала кассиру вернуть деньги за товар", - рассказала Рысгуль.