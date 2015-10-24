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Курмангазы – в веках и сердцах
Аманжол ИЛЬЯСОВ, Астрахань
Центр был построен силами Атырауской, Западно-Казах­станской, Мангистауской областей Казахстана и Астраханской области в 2005 году в селе Алтынжар Володарского района. Сейчас он стал и хранителем древнего наследия казахской культуры, и местом, где идет изучение культурного наследия и истории Поволжья и Прикаспия.
В центре им. Курмангазы жизнь кипит всегда. Сотрудники центра организуют выездные мероприятия, проводят Дни казахской культуры, обмениваются опытом на научно-практических конференциях в Москве, Санкт-Петербурге, Калмыкии, в Казахстане. За десять лет у центра появились друзья в разных уголках России и ближнем зарубежье.
На праздник по случаю юбилея прибыли гости не только из области, но и из соседних республик. Выступили более ста артистов из Астраханской области, Татарстана, Башкортостана, Калмыкии, Дагестана и Казахстана, творческие коллективы Регионального культурного центра: ансамбль народной казахской музыки «Самал», ансамбль русских народных инструментов «Белый город», солисты. Можно было совершить увлекательную экскурсию в этноаул, ознакомиться с казахскими обрядами, посетить выставку-продажу сувенирной продукции и, конечно, отведать ухи.
– Центр имени Курмангазы объединил Россию и Казахстан, стал Домом дружбы для всех национальностей Астраханского края. За последние годы диалог в сфере культуры вышел на иной уровень, благодаря сотрудничеству с республиками Калмыкия, Татарстан, Башкортостан, Дагестан. При поддержке друзей нам удается реализовывать новые проекты, – сказал директор центра Амангельды Абулгазиев.
Об итогах работы за 10 лет рассказала первый заместитель министра культуры и туризма области Ольга Прокофьева. Она отметила, что с момента появления в святом для казахского народа месте, возле мавзолея великого Курмангазы Сагырбаева, центр успел стать символом межкультурного диалога двух стран. Он динамично развивается, здесь проводятся международные фестивали, конкурсы, форумы, главной темой которых становятся вопросы развития традиционной музыкальной культуры. Главной же задачей остается поддержание мира и согласия между народами.
Также с поздравлениями выступили председатель Фонда развития казахской культуры, почетный председатель Астраханской региональной общественной организации казахской культуры «Жолдастық» Никита Искаков, советник консула Республики Казахстан Бекжан Аликулов. Сотрудникам центра были вручены почетные грамоты губернатора Астраханской области и регионального министерства культуры и туризма.

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