Курро – «крестник» короля

Общество
886

Первоначально ЭКСПО-1992 под названием «Великие географические открытия» планировалось провести сразу по обе стороны земного шара, однако, когда договоренность уже была достигнута, власти Чикаго неожиданно пошли на попятную, объяснив свой отказ разместить у себя выставку отсутствием средств. По всей видимости, на тот момент американцы еще не забыли, какой огромный ущерб понесли США от двух проведенных ранее ярмарок. Впрочем, узнав, что дело приняло иной оборот, наследники Дон Кихота отнюдь не впали в уныние, а со свойственным им оптимизмом принялись за работу с удвоенной силой.

Одним из значимых событий в дни подготовки к выставке стало появление на свет веселого и добродушного, как и сами испанцы, талисмана по имени Курро, который своим экстерьером походил на птицу, но при этом имел ноги как у слона. Кстати, «крестным отцом» забавного персонажа стал сам Его Величество Хуа?н Ка?рлос I, выступивший с королевским напутствием на дне рождения Курро. И эта забавная полуптица-полузверюшка, по мнению испанцев, во многом предопределила успех выставки, которая за полгода приняла около 42 млн. посетителей. 

Вместе с организаторами выставки как полноправный член делегации талисман объехал весь мир, в итоге 112 стран со всех континентов, 23 международные организации, 6 компаний и 17 испанских автономных областей изъявили желание представить в Севилье свои экспозиции. На тот момент этот показатель оказался рекордным и был превзойден лишь 18 лет спустя, на ЭКСПО-2010 в Шанхае.

Местом для проведения ЭКСПО-1992 был выбран живописный остров Картуха, расположенный в устье реки Гвадалквивир. Первым делом здесь соорудили новый многополосный мост оригинальной конструкции, в которой нет ни одной опоры. Также были проложены новые дорожные трассы, реконструирован аэропорт и железнодорожный вокзал. Строительство инфраструктуры и павильонов выставки завершилось в кратчайшие за всю историю сроки, при том что это был крупнейший в Европе проект десятилетия. Правда, 18 февраля в 1992-м, ровно за 2 месяца до открытия экспозиции, произошла крупная неприятность – пожар дотла уничтожил ее главное здание.

Случились неожиданности и иного рода: несколько павильонов буквально по ходу строительства сменили свои названия. Так, Германия впервые за послевоенное время предстала на выставке как объединенное государство. Но наибольшие коллизии были связаны с российским павильоном, который первоначально планировался как павильон СССР, о чем говорила и символика, и идеологическая составляющая экспозиции. Любопытно и то, что проект разрабатывался институтом «Латгипрогорстрой» из Латвии, которая в момент проведения «ЭКСПО-1992» стала независимым государством. С учетом изменившихся обстоятельств надпись «USSR» на фасаде в последний момент пришлось демонтировать, на здании появился российский триколор.

А самым популярным у посетителей стал павильон Испании, названный «Дорога открытий», где было представлено 5 тематических направлений, начиная от истории мореплавания и заканчивая современной экологией. Здесь же были представлены шедевры испанского изобразительного искусства, включая работы кисти Жоана Миро и Сальвадора Дали.

Следуя давней традиции, в изыс­канном стиле оформили свою коллекцию японцы. Трех­уровневый павильон Страны восходящего солнца, собранный из деревянных конструкций, был гармонично заполнен и старинным восточным антиквариатом, и последними достижениями научно-технической революции.

Изюминкой турецкого павильона стала интерактивная рекламная программа, которая представляла сектор туризма. В числе наиболее посещаемых также оказались коллекции Австралии, Канады, Новой Зеландии. А самым красивым павильоном ЭКСПО-1992 стало строение, возведенное руками мастеров из Марокко. Этот дворец, украшенный фонтаном ювелирной работы, и сейчас остается одной из главных достопримечательностей острова Картуха.

Нашли применение и другие объекты инфраструктуры Всемирной выставки. Часть из них спустя год перешла в собственность открывшегося технопарка. И в целом ЭКСПО-1992 послужила своего рода катализатором для воплощения в столице Андалусии грандиозных проектов. В Севилье стали появляться совершенно уникальные по своей архитектуре здания грибо­образной формы, соединенные между собой переходами, висящими на 20-метровой высоте. Еще более радикальным строением является 120-этажный небоскреб. Все говорит о том, что город продолжает развиваться в современном ключе.

По материалам зарубежных СМИ подготовил Сергей ОБОЛЕНСКИЙ

Популярное

Все
Стартовала подписная кампания на 2026 год
Первые выпускники De Montfort University Kazakhstan получили дипломы
Путь к мечте
Турнир для сильных духом
Фестиваль театрального искусства этносов Казахстана прошел в Алматы
Сезон обещает быть интересным
«Актобе» – чемпион страны
«Сардар» воспитывает лидерские качества
Завершили первенство достойно
Тысячи студентов региона охвачены дуальным обучением
Аким Шымкента принял участие в субботнике
Вуз как образовательный хаб приграничья
Внедрен институт старших солдат
Самое ценное в находках – информация
Есть спрос – будет и предложение
Посол ЕС отметила рост гражданской активности в Казахстане
Алматинская область вновь побила рекорд посещаемости
ТБО на экспорт – чем не товар?
Три вида платежей. А цель – одна
Сила музыки
Пенсионерам вход бесплатный
Завершена реконструкция Центрального стадиона
В Казахстане станет сложнее пользоваться банкоматами
Опасность в тарелке: в СКО зарегистрировали 19 случаев описторхоза
Пожар в столичном кафе: ремонт в пострадавших квартирах завершен на 90%
В Шымкенте открыли 14 социальных павильонов
Лювак для бодрости
Главнокомандующий Нацгвардией провел приём граждан
За пловом и природой – в Таджикистан
В Таразе открылся Дом культуры
«Жассарбаз»: прикоснуться к небу
Виноградные слезы
Кто может пройти бесплатные скрининги в поликлиниках
Камера зафиксировала авто со скрытым номером на трассе Астана - Щучинск
В Семее открылась художественная выставка «12–54»
Стекольный завод запущен в Алматы
О погоде в Казахстане до пятницы сообщили синоптики
Ученые разработали новый инструмент для борьбы с фейками
Казахстанские бабушки покорили европейский подиум
Обещания в бензобак не зальешь
Гвардеец завоевал «бронзу» на Кубке мира по боевому самбо
WORLD UNIFIGHT CHAMPIONSHIP – казахстанский гвардеец снова на вершине
Треть урожая ушла под снег
Движение по мосту Арыс частично ограничат в Астане
Президенту представили производимую в Акмолинской области аграрную продукцию
Где и по какой цене можно приобрести уголь в Астане
Около 500 тонн продукции привезут на столичную ярмарку из ЗКО и Костанайской области
Токаев проводил Президента Италии в аэропорту Астаны
Машины в кюветах, перебои с электроэнергией и сломанные деревья: в Костанай пришла зима
В Костанайской области начались мероприятия, посвященные 140-летию Миржакыпа Дулатулы
К строительству крупнейшего завода по производству снеков приступили в Алматинской области
В Алматинской области приняли меры по факту незаконного демонтажа плотины
Чем может гордиться Темиртау?
Президент поблагодарил Головкина за возвращение бокса в олимпийскую «семью»
Рахмет от звезд: как прошел концерт Backstreet Boys в Астане
Правила проверки водителей на опьянение изменили в Казахстане
Синоптики рассказали о погоде в Казахстане на октябрь
Пустующую площадку под мостом превратили в место досуга в Астане
О погоде в Казахстане на ближайшие три дня сообщили синоптики
Продукты стали дешевле

Читайте также

Адлет Кожанбаев избран акимом Семея
Как проект по сбору старой одежды для переработки стал соци…
Депутат Мажилиса рассказал, как в РК будут регулировать инд…
Казахстанские родители стали лучше относиться к детям

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]