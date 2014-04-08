Первоначально ЭКСПО-1992 под названием «Великие географические открытия» планировалось провести сразу по обе стороны земного шара, однако, когда договоренность уже была достигнута, власти Чикаго неожиданно пошли на попятную, объяснив свой отказ разместить у себя выставку отсутствием средств. По всей видимости, на тот момент американцы еще не забыли, какой огромный ущерб понесли США от двух проведенных ранее ярмарок. Впрочем, узнав, что дело приняло иной оборот, наследники Дон Кихота отнюдь не впали в уныние, а со свойственным им оптимизмом принялись за работу с удвоенной силой.

Одним из значимых событий в дни подготовки к выставке стало появление на свет веселого и добродушного, как и сами испанцы, талисмана по имени Курро, который своим экстерьером походил на птицу, но при этом имел ноги как у слона. Кстати, «крестным отцом» забавного персонажа стал сам Его Величество Хуа?н Ка?рлос I, выступивший с королевским напутствием на дне рождения Курро. И эта забавная полуптица-полузверюшка, по мнению испанцев, во многом предопределила успех выставки, которая за полгода приняла около 42 млн. посетителей.

Вместе с организаторами выставки как полноправный член делегации талисман объехал весь мир, в итоге 112 стран со всех континентов, 23 международные организации, 6 компаний и 17 испанских автономных областей изъявили желание представить в Севилье свои экспозиции. На тот момент этот показатель оказался рекордным и был превзойден лишь 18 лет спустя, на ЭКСПО-2010 в Шанхае.

Местом для проведения ЭКСПО-1992 был выбран живописный остров Картуха, расположенный в устье реки Гвадалквивир. Первым делом здесь соорудили новый многополосный мост оригинальной конструкции, в которой нет ни одной опоры. Также были проложены новые дорожные трассы, реконструирован аэропорт и железнодорожный вокзал. Строительство инфраструктуры и павильонов выставки завершилось в кратчайшие за всю историю сроки, при том что это был крупнейший в Европе проект десятилетия. Правда, 18 февраля в 1992-м, ровно за 2 месяца до открытия экспозиции, произошла крупная неприятность – пожар дотла уничтожил ее главное здание.

Случились неожиданности и иного рода: несколько павильонов буквально по ходу строительства сменили свои названия. Так, Германия впервые за послевоенное время предстала на выставке как объединенное государство. Но наибольшие коллизии были связаны с российским павильоном, который первоначально планировался как павильон СССР, о чем говорила и символика, и идеологическая составляющая экспозиции. Любопытно и то, что проект разрабатывался институтом «Латгипрогорстрой» из Латвии, которая в момент проведения «ЭКСПО-1992» стала независимым государством. С учетом изменившихся обстоятельств надпись «USSR» на фасаде в последний момент пришлось демонтировать, на здании появился российский триколор.

А самым популярным у посетителей стал павильон Испании, названный «Дорога открытий», где было представлено 5 тематических направлений, начиная от истории мореплавания и заканчивая современной экологией. Здесь же были представлены шедевры испанского изобразительного искусства, включая работы кисти Жоана Миро и Сальвадора Дали.

Следуя давней традиции, в изыс­канном стиле оформили свою коллекцию японцы. Трех­уровневый павильон Страны восходящего солнца, собранный из деревянных конструкций, был гармонично заполнен и старинным восточным антиквариатом, и последними достижениями научно-технической революции.

Изюминкой турецкого павильона стала интерактивная рекламная программа, которая представляла сектор туризма. В числе наиболее посещаемых также оказались коллекции Австралии, Канады, Новой Зеландии. А самым красивым павильоном ЭКСПО-1992 стало строение, возведенное руками мастеров из Марокко. Этот дворец, украшенный фонтаном ювелирной работы, и сейчас остается одной из главных достопримечательностей острова Картуха.

Нашли применение и другие объекты инфраструктуры Всемирной выставки. Часть из них спустя год перешла в собственность открывшегося технопарка. И в целом ЭКСПО-1992 послужила своего рода катализатором для воплощения в столице Андалусии грандиозных проектов. В Севилье стали появляться совершенно уникальные по своей архитектуре здания грибо­образной формы, соединенные между собой переходами, висящими на 20-метровой высоте. Еще более радикальным строением является 120-этажный небоскреб. Все говорит о том, что город продолжает развиваться в современном ключе.

По материалам зарубежных СМИ подготовил Сергей ОБОЛЕНСКИЙ