Курс американской валюты упал на 12 тенге

Экономика
Ксения Воронина
Фото с сайта kapital.kz
Курс американской валюты на торгах KASE снизился на 12,46 тенге по сравнению со вчерашним и составил 336,66 тенге, передает Kazpravda.kz.

Официальный курс на 22 декабря составил 349,12 тенге за $1.

Напомним, что официальный курс тенге к иностранным валютам на следующий день устанавливается Национальным банком РК по итогам торгов на утренней и дневной сессии KASE.

Также установлены официальные курсы других инвалют к тенге на 23 декабря: 1 евро – 367,46 тенге, 1 рубль – 4,74 тенге, 1 фунт стерлингов – 501,59 тенге, 1 японская йена – 2,78 тенге, 1 китайский юань – 51,97 тенге, 1 кыргызский сом – 4,39 тенге, 100 узбекских сумов – 12,26 тенге.

