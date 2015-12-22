Курс американской валюты упал на 12 тенге

Фото с сайта kapital.kz
Курс американской валюты на торгах KASE снизился на 12,46 тенге по сравнению со вчерашним и составил 336,66 тенге, передает Kazpravda.kz
.
Официальный курс на 22 декабря составил
349,12 тенге за $1.
Напомним, что официальный курс тенге к иностранным валютам на следующий день устанавливается Национальным банком РК по итогам торгов на утренней и дневной сессии KASE.
Также установлены официальные курсы других инвалют к тенге на 23 декабря: 1 евро – 367,46 тенге, 1 рубль – 4,74 тенге, 1 фунт стерлингов – 501,59 тенге, 1 японская йена – 2,78 тенге, 1 китайский юань – 51,97 тенге, 1 кыргызский сом – 4,39 тенге, 100 узбекских сумов – 12,26 тенге.