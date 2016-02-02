Экономика
Курс американской валюты вырос на 8,70 тенге
Ксения Воронина
Средневзвешенный курс USD по итогам торговой сессии на KASE 2 февраля повысился на 8,70 тенге и составил 369,15 тенге за $1, передает Kazpravda.kz.

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Напомним, накануне Нацбанк установил официальный курс на уровне 360,45 тенге за $1.

Завтра, 3 февраля, курс других инвалют составит:
1 евро – 403 тенге
1 рубль – 4,67 тенге
1 фунт стерлингов – 530,39 тенге
1 японская йена – 3,06 тенге
1 китайский юань – 56,11 тенге
1 кыргызский сом – 4,88 тенге
100 узбекских сумов – 13,17 тенге 

Напомним, с 1 февраля 2016 года Нацбанк расширил пределы отклонения курса покупки от курса продажи иностранной валюты в тенге по операциям в обменных пунктах для доллара США – 6 тенге, для евро – 7 тенге. В праздничные и выходные дни, а также в ночное время курс валют не меняется.

Национальный банк РК установил запрет на необоснованный отказ в проведении обменных операций. О нарушениях можно сообщать по телефонам "горячих линий" территориальных филиалов Национального Банка, а также проконсультироваться по вопросам направления письменных обращений по имеющимся жалобам.

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