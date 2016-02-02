Курс американской валюты вырос на 8,70 тенге

Напомним, с 1 февраля 2016 года Нацбанк расширил пределы отклонения курса покупки от курса продажи иностранной валюты в тенге по операциям в обменных пунктах для доллара США – 6 тенге, для евро – 7 тенге. В праздничные и выходные дни, а также в ночное время курс валют не меняется.
Национальный банк РК установил запрет на необоснованный отказ в проведении обменных операций. О нарушениях можно сообщать по телефонам "горячих линий" территориальных филиалов Национального Банка, а также проконсультироваться по вопросам направления письменных обращений по имеющимся жалобам.