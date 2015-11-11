Курс доллара на 12 ноября составил 306,85 тенге

Национальный банк Казахстана установил официальные курсы инвалют на 12 ноября, передает Kazpravda.kz
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"$1 равен 306,85 тенге, 1 евро – 329,37, 1 российский рубль – 4,76, 1 фунт стерлингов Соединенного Королевства – 464,79, 1 японская йена – 2,49, 1 китайский юань – 48,19, 1 киргизский сом – 4,43, 100 узбекских сумов – 11,34 тенге", – сообщает Нацбанк.
Одновременно указанные курсы считаются рыночными.
Напомним, что указанный официальный курс тенге к доллару установлен по итогам торгов на утренней сессии на Казахстанской фондовой бирже – 306,85 тенге за $1.
Вечерние торги на KASE закрылись на отметке 306,76 тенге за $1.
Между тем официальный курс тенге к остальным валютам рассчитан через кросс-курсы, сложившиеся по состоянию на 15.00 алматинского времени, – 306,74 тенге за $1.