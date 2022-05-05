Курс доллара резко упал

Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 427,8 тенге, снизившись сразу на 9,07 тенге, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Cредневзвешенный курс российского рубля продолжает расти и достиг 6,47 тенге.

Cредневзвешенный курс китайского юаня понизился на 2,21 тенге и составил 65,31 тенге.

Cредневзвешенный курс евро по итогам вчерашних вечерних торгов снизился до 464 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 430-436 тенге, евро – по 453-463 тенге, российские рубли – по 5,8-5,25 тенге.