Курс доллара снизился еще почти на 10 тенге

Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 484,49 тенге, снизившись на 9,77 тенге, сообщает Zakon.kz.

На утренних торгах средневзвешенный курс доллара составил 489,1 тенге.

Средневзвешенный курс китайского юаня на дневных торгах снизился до 76,28 тенге (-1,25).

Средневзвешенный курс российского рубля вырос до 5,20 тенге (+0,11).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 477-481 тенге, евро – по 525-532 тенге, российские рубли – по 5,1-5,6 тенге.