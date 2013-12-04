Политика
Курс на активизацию

23Казахстан и Венгрия намерены втрое увеличить объемы взаимного товарооборота, доведя его до отметки примерно в полмиллиарда долларов. Об этом заявил президент казах­станско-венгерского Делового совета, генеральный директор крупнейшей нефтегазовой компании MOL Фашимон Шандор, выступая вчера в Астане в рамках третьего по счету совместного заседания представителей бизнес-структур двух стран.

–Для такого роста подготовлена хорошая основа, которая стала результатом усилий двух сторон за последнее время, – добавил Ф. Шандор.

Он напомнил, что в мае 2013 года состоялось торжественное открытие Венгерского торгового дома в Казахстане, созданного для привлечения венгерских технологий и инвестиций. Кроме этого, создан Консультативный совет, который помогает венгерским инвесторам, предоставляя более полную информацию о потребностях и возможностях казахстанского рынка.

По словам Ф. Шандора, с созданием Делового совета встречи деловых кругов Казахстана и Венгрии стали проводиться чаще, что дает прекрасную возможность сверить интересы и найти точки соприкосновения.

– Однако главной базой для развития сотрудничества является решение лидеров Казахстана и Венгрии об активизации взаимоотношений, – подчеркнул посол Венгрии в Казахстане Имре Ласлоцки.

По его информации, за 9 месяцев текущего года объем товарооборота между нашими странами находится на уровне 150 млн. долларов. Причем экспорт венгерских товаров в Казахстан вырос на 30%, а вот импорт казахстанских товаров в Венгрию – лишь на 5%. По мнению дипломата, нынешний показатель мог бы быть выше, так как не отвечает имею­щемуся потенциалу. По его данным, рост зафиксирован на фоне снижения взаимного товарооборота, который произошел еще в 2012 году.

– То есть практически в текущем году страны смогли лишь вернуться на прежние позиции. А товарооборот наших соседей, например, Польши, Чехии, Словакии, с Казахстаном в несколько раз выше. Эту ситуацию необходимо исправлять, – заметил И. Ласлоцки.

Как сообщил, выступая на встрече, сопредседатель казахстанско-венгерского Делового совета, заместитель председателя ассоциации KazEnergy Джамбулат Сарсенов, сегодня определены 5 основных направлений, по которым стороны намерены развивать сотрудничество.

– Мы выделили ключевые сферы, которые, на наш взгляд, могут принести максимальный эффект и выгоду для обеих сторон. Это энергетика, сельское хозяйство, туризм, здравоохранение и строительство, – акцентировал Д. Сарсенов.

24Действительно, энергетика является основным и многообещающим направлением. Как известно, венгерская компания MOL уже давно вошла в нефтегазовый сектор республики. Она участвует в разведке небольших месторождений на территории РК. Два года назад MOL закупала казахстанскую нефть для своего НПЗ, который находится на территории соседней Словакии. А сейчас покупает сжиженный газ с Тенгиза для внутреннего потребления в Венгрии.

– Однако в этот раз в Астану прилетели представители машиностроительных предприятий Венгрии, которые изучают возможности вхождения на казахстанский рынок либо через создание СП, либо посредством поставок своего оборудования, – отметил глава компании MOL Фашимон Шандор.

Он напомнил, что возглавляемая им компания уже ведет геологоразведку в Западно-Казахстанской области и сейчас готова принять участие в приобретении новых углеводородных активов.

Что касается строительства, то представитель венгерской CEH Тамаш Немчок рассказал о готовности его компании поделиться своим опытом и технологией в возведении мос­тов, что нынче актуально для Казахстана, который строит международную автомагистраль Западная Европа – Западный Китай. Именно CEH построила самый длинный мост через Дунай в Будапеште, длина которого 1,8 км.

В составе делегации было также немало представителей венгерских компаний, которые занимаются сельским хозяйством. Более детально о своих предложениях они расскажут своим коллегам в Минсельхозе.

– В рамках третьего заседания Делового совета в Астане и четвертого (оно состоится в Будапеште в феврале будущего года) мы намерены сформировать пакет документов, который должен быть подписан в ходе предстоящего официального визита Президента РК Нурсултана Назарбаева в Будапешт. Ориентировочно приезд казахстанского лидера в нашу страну запланирован на конец мая – начало июня 2014 года, – резюмировал президент казахстанско-венгерского Делового совета Венгрии, генеральный директор крупнейшей нефтегазовой компании MOL Ф. Шандор.

Сегодня и завтра венгерские бизнесмены встретятся с представителями соответствующих министерств и ведомств, где обговорят детали будущего сотрудничества.

Кульпаш КОНЫРОВА

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