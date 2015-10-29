Мы адресовали этот вопрос специалистам Национального банка РК. – Давайте вначале уточним понятие, что мы называем долларизацией экономики? Это ситуация, при которой иностранная валюта (чаще всего – доллар США) начинает применяться для осуществления операций внутри страны или в отдельных секторах ее экономики, выступая как средство накопления, меры стоимости и платежное средство. При этом из внутреннего денежного оборота вытесняется национальная валюта. Высокий уровень долларизации несет в себе проблемы для национальных экономик других стран. Основные негативные факторы долларизации: • снижение эффективности денежно-кредитной политики (ДКП) по регулированию уровня инфляции в экономике, поскольку центральный банк не имеет прямых рычагов управления и контроля над наличностью в иностранной валюте, находящейся на руках у населения; • ограничение возможностей центрального банка по проведению независимой курсовой политики. Обменный курс становится менее чувствительным к изменению ДКП и более чувствительным к воздействию таких внешних факторов, как уровень процентных ставок на международных рынках капитала, динамика обменных курсов иностранных валют, инфляция в странах – торговых партнерах; • повышение рисков финансовой системы страны. Если говорить об основных причинах долларизации экономики Казахстана, то можно выделить следующие причины: • макроэкономическая нестабильность, выражающаяся высокой волатильностью обменного курса и инфляции, значительный спад производства с конца 90-х годов; • кризисы 1998, 2007–2009 годов, корректировки валютного курса, проведенные в 1999, 2009 и 2014 годах; • неравномерно развитая структура экономики Казахстана, ориентированная в основном на экспорт углеводородного сырья. Для снижения уровня долларизации Национальным банком совместно с Правительством разработан План мероприятий по снижению долларизации экономики Казахстана на 2015–2016 годы. Он одобрен на заседании Правительства 17 февраля 2015 года, а также на заседании правления НБ РК 25 февраля 2015 года. В рамках реализации этого плана принят ряд мер. Во-первых, увеличена гарантируемая вкладчикам сумма выплаты АО «Казахстанский фонд гарантирования депозитов» по депозитам в национальной валюте с 5 млн тенге до 10 млн тенге. Во-вторых, снижен максимальный размер рекомендуемой ставки вознаграждения по гарантируемым депозитам населения в иностранной валюте с 4 до 3% годовых. В результате в декабре 2014 года долларизация депозитов (отношение депозитов в иностранной валюте к общему объему депозитов) составляла 55,6%, тогда как в июле 2015 года снизилась до 52,1%. Отметим, что долларизация кредитов сейчас складывается на более низком уровне. Так, в декабре 2014 года она составила 29,2%, в июле 2015 года – 23,3%. В-третьих, для снижения спекулятивной составляющей в деятельности обменных пунктов установлены дополнительные требования к осуществлению их деятельности по организации обменных операций с наличной иностранной валютой. Как видите, долларизация несет системные риски. Тогда как обратный процесс – дедолларизация экономики, проводимая Национальным банком и Правительством, – способствует повышению устойчивости и оздоровлению экономики страны.