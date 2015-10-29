Свежий выпуск Курс на дедолларизацию Алевтина Донских

Мы адресовали этот вопрос специалистам Национального банка РК.

– Давайте вначале уточним понятие, что мы называем долларизацией экономики? Это ситуация, при которой иностранная валюта (чаще всего – доллар США) начинает применяться для осуществления операций внутри страны или в отдельных секторах ее экономики, выступая как средство накопления, меры стоимости и платежное средство. При этом из внутреннего денежного оборота вытесняется национальная валюта. Высокий уровень долларизации несет в себе проблемы для нацио­нальных экономик других стран. Основные негативные факторы долларизации:

• снижение эффективности денежно-кредитной политики (ДКП) по регулированию уровня инфляции в экономике, поскольку цент­ральный банк не имеет прямых рычагов управления и контроля над наличностью в иностранной валюте, находящейся на руках у населения;

• ограничение возможностей центрального банка по проведению независимой курсовой политики. Обменный курс становится менее чувствительным к изменению ДКП и более чувствительным к воздействию таких внешних факторов, как уровень процентных ставок на международных рынках капитала, динамика обменных курсов иностранных валют, инфляция в странах – торговых партнерах;

• повышение рисков финансовой системы страны.

Если говорить об основных причинах долларизации экономики Казахстана, то можно выделить следующие причины:

• макроэкономическая нестабильность, выражающаяся высокой волатильностью обменного курса и инфляции, значительный спад производства с конца 90-х годов;

• кризисы 1998, 2007–2009 годов, корректировки валютного курса, проведенные в 1999, 2009 и 2014 годах;

• неравномерно развитая структура экономики Казахстана, ориентированная в основном на экспорт углеводородного сырья.

Для снижения уровня долларизации Национальным банком совместно с Правительством разработан План мероприятий по снижению долларизации экономики Казахстана на 2015–2016 годы. Он одобрен на заседании Правительства 17 февраля 2015 года, а также на заседании правления НБ РК 25 февраля 2015 года.

В рамках реализации этого плана принят ряд мер. Во-первых, увеличена гарантируемая вкладчикам сумма выплаты АО «Казахстанский фонд гарантирования депозитов» по депозитам в национальной валюте с 5 млн тенге до 10 млн тенге.

Во-вторых, снижен максимальный размер рекомендуемой ставки вознаграждения по гарантируемым депозитам населения в иностранной валюте с 4 до 3% годовых.

В результате в декабре 2014 года долларизация депозитов (отношение депозитов в иностранной валюте к общему объему депозитов) составляла 55,6%, тогда как в июле 2015 года снизилась до 52,1%. Отметим, что долларизация кредитов сейчас складывается на более низком уровне. Так, в декабре 2014 года она составила 29,2%, в июле 2015 года – 23,3%.

В-третьих, для снижения спекулятивной составляющей в дея­тельности обменных пунктов установлены дополнительные требования к осуществлению их деятельности по организации обменных операций с наличной иностранной валютой.

Как видите, долларизация несет системные риски. Тогда как обратный процесс – дедолларизация экономики, проводимая Национальным банком и Правительством, – способствует повышению устойчивости и оздоровлению экономики страны.



