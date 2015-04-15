Курс – на инновации Свежий выпуск 957 Любовь ДОБРОТА, Шымкент

Мероприятие организовали Министерство по инвестициям и развитию, Министерство нацио­нальной экономики совместно с акиматом Южно-Казахстанской области, Общественной палатой энергоэффективности и ресурсо­сбережения РК, Нацпалатой ЖКХ и строительства при поддержке Программы развития ООН в Казахстане и Глобального экологического фонда.

Энергоемкость казахстанской экономики существенно превышает в расчете по паритету покупательной способности аналогичный показатель в США, в Японии и развитых странах ЕС. Достаточно сказать, что в жилом секторе треть от поступаемой энергии используется нерационально. Расчеты специалистов свидетельствуют: энергопотребление в мире будет только расти. Причем в развивающихся странах, поскольку высокоразвитые государства давно взяли курс на уменьшение затрат энергии. Именно поэтому повышение энергоэффективности и ресурсосбережения в Казахстане определено национальным трендом экономики. Это определяющее условие для вхождения РК в тридцатку наиболее развитых стран мира. В связи с чем поставлена амбициозная задача по снижению энергоемкости ВВП на 10% к 2015 году и на 25% – к 2020 году. Чтобы достичь этой цели, повышение энергосбережения должно стать заботой каждого казахстанца.

В ЮКО эта работа ведется сразу по целому ряду направлений. Одновременно, к примеру, реализуются 20 проектов по приручению энергии ветра и солнца. До конца года они пополнят энергосеть региона на 100 МВт. Не меньшую значимость имеет и внедрение новых технологий в сфере строительства. Наряду с выпуском и использованием новых строительных материалов в текущем году в Шымкенте реализуется пилотный проект, в ходе которого запланирована замена теплонасосов на энергоэффективные аналоги.

Крупные предприятия города тоже привлекают иностранные инвестиции для модернизации своих мощностей, делая основной упор на снижение энергозатрат. Для Казахстана повышение энергоэффективности является элементом модернизации. Заместитель акима ЮКО Сапарбек Туякбаев считает, что организация трансферта и внедрение инновационных технологий, реализация энергоэффективных проектов в различных секторах хозяйства, особенно таких социально значимых, как сектор энергетики, а также ЖКХ, строительство, транспорт, определяются приоритетными задачами для обеспечения устойчивого развития региона.

В ходе работы научно-практической конференции обсуждался вопрос включения Шымкента в пилотный проект Программы развития ООН в Казахстане и Глобального экологического фонда, что станет хорошим толчком для развития «зеленой» экономики, в основе которой лежит ресурсо­сбережение. Дело в том, что в нынешнем году при поддержке Глобального экологического фонда стартует новый полномасштабный проект, направленный на поддержку формирования устойчивых городов и регионов. В рамках проекта будет оказано содействие местным органам власти в определении, разработке и реализации различных мер с целью их энергоэффективного развития.



