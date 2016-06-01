​Курс на интенсивные технологии

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Светлана АБЕНОВА, Восточно-Казахстанская область

Такое стало возможным благодаря благоприятным погодным условиям прошедшей осени и довольно рано наступившей весне. Поэтому полеводы своевременно закрыли влагу, провели боронование озимых зерновых культур и многолетних трав.

Под посевную в регионе отвели 1 млн 305 тыс. га земли. По сравнению с предыдущим годом пашня увеличилась на 18 тыс. га.

Большую часть посевных площадей занимают зерновые и зернобобовые – 607,5 тыс. га, кормовые – 310 тыс. га. На посадку картофеля в ВКО отведено 22 тыс. га, под овощи – 12 тыс. га. В нынешнем году король масличных культур – подсолнечник, согласно выработанной в ВКО стратегии на уменьшение засеваемых им площадей, уступил еще 4 га.

– Подсолнечник сильно угнетает почву, выносит много питательных веществ, – рассказывает руководитель отдела земледелия и растениеводства управления сельского хозяйства ВКО Тлеуберды Калихин. – В связи с чем площадь под эту культуру каждый год уменьшается. Нынче она составила 321 тысячу гектаров.

С учетом растущих темпов развития животноводства внушительный клин пашни занимают кормовые культуры. В крупных хозяйствах региона еще с зимы заготовили порядка 25 тыс. тонн семян высокой репродукции. Существенно увеличились посевы ячменя и кукурузы на силос.

Для проведения ярового сева требуется примерно 110 тыс. тонн семян. По данным областного управления сельского хозяйства, субсидирование отрасли растениеводства в нынешнем году составляет 1 млрд 729 млн тенге.

– На сегодня основная задача агропромышленного комплекса – переход на интенсивные технологии производства растениеводческой продукции, – говорит заместитель руководителя управления сельского хозяйства Ербол Куанышев.

Речь идет о повсеместном внед­рении влагосберегающей технологии возделывания сельскохозяйственных культур. Если 10 лет назад она применялась лишь в отдельных хозяйствах региона на площади всего в 25 тыс. га, то в текущем же году по этой эффективной технологии будет возделываться уже 463 тыс. га пашни.

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