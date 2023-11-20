Курс на инвестиции

Казахстан заинтересован в привлечении не менее 150 млрд долларов иностранных инвестиций до 2029 года.

Дальнейшее улучшение инвес­тиционного климата и совершенствование системы защиты законных прав инвес­торов являются стратегичес­кими задачами нашего государства. Политику открытых дверей для инвесторов Казахстан будет только развивать, неоднократно отмечал в своих выступлениях Президент Касым-Жомарт Токаев.

– Несмотря на геополитичес­кую ситуацию, Казахстан и дальше служит экономическим двигателем для Центральной Азии. Мы продолжаем свою работу по привлечению инвестиций, несмотря на условия, которые есть сейчас. Также мы надеемся, что добьемся ответственности со всех сторон. Это наша политика, – подчеркнул Глава государства в одном из своих обращений к иностранным инвесторам.

Укрепление сотрудничества между Казахстаном и международным инвестиционным сообществом, инвестиционные перспективы и устойчивый рост региона Центральной Азии обсудили в Астане на заседании VI Казахстанского «круглого стола» по глобальным инвестициям (Kazakhstan Global Investment Roundtable) KGIR 2023. Его участниками стали делегаты со всего мира: руководители крупных промышленных предприятий, представители финансового сектора, политики и эксперты.

По данным регионального обзора, представленного Евразийским банком развития, совокупный ВВП Центральной Азии за последние 20 лет увеличился семикратно, составив по итогам 2022 года 347 млрд долларов. Оборот внешней торговли товарами оценивается в 165,5 млрд долларов, демонст­рируя шестикратный рост. Объем накопленных входящих прямых инвестиций в регион стал больше чем в 17 раз, – 211 млрд долларов.

По мнению экспертов, чтобы остаться динамично растущим и экономически стабильным, регион должен преодолеть такие структурные вызовы, как ресурсная зависимость, рассогласованность в водно-энергетической сфере, климатические изменения.

Ключевую роль в вопросах устойчивого развития региона играют инвестиции. В пос­ледние годы растет интерес международных инвесторов к Центральной Азии и нашей стране. По итогам 2022 года UNCTAD опубликовал доклад, в котором зафиксировал общемировое снижение прямых иностранных инвестиций на 12%. При этом приток чистых ПИИ в Центральную Азию увеличился на 39% и составил 10 млрд долларов, из которых 61% пришелся на Казахстан.

Как отметил премьер-министр Алихан Смаилов, высту­пая на KGIR 2023, на долю Казахстана приходится 70% иностранных инвестиций в Центральной Азии. В прошлом году общий объем прямых иностранных инвестиций вырос на 18% – до 28 млрд долларов, и за шесть месяцев текущего года в национальную экономику привлечено еще около 14 млрд. Стабильность суверенного кредитного рейтинга республики подтверждают меж­дународные агентства Fitch, S&P и Moody’s.

Перед Правительством пос­тавлена масштабная задача по увеличению объема экономики к 2029 году до 450 млрд долларов, то есть в два раза.

– Привлечение инвестиций является ключевым фактором роста. В рамках Национальной инвестиционной политики с учетом стандартов ESG Казахстан до 2029 года заинтересован в привлечении не менее 150 миллиардов долларов иностранных инвестиций. Для этого мы продолжаем создавать благоприятные условия для инвесторов, в том числе совершенствовать инструменты поддержки инвестиций, – отметил Премьер-министр.

В республике внедряется новая регуляторная политика в сфере предпринимательской деятельности, предусматривающая отмену излишних требований к бизнесу. Благодаря автоматизации систем управления рисками с 1 января 2024 года проверки будут назначаться без человечес­кого фактора. В новом Налоговом кодексе пре­дусматриваются особые меры по развитию обрабатывающего сектора.

Наряду с этим создается новая комплексная программа поддержки малого и среднего предпринимательства.

– Для обеспечения проектов качественной инфраструктурой разрабатывается соответствующий Национальный план до 2029 года. В целях привлечения инвестиций в сложные нефтегазовые проекты с нынешнего года внедрен механизм финансового стимулирования в рамках улучшенного модельного контракта, – проинформировал инвесторов Алихан Смаилов.

Для инвестпроектов в прио­ритетных отраслях стои­мостью свыше 50 млн долларов существует возможность заключения Соглашения об инвестициях, гарантирующего стабильность казахстанского законодательства в течение 25 лет. На сегодня подписано шесть таких соглашений на 1,5 млрд долларов.

В Казахстане также действует Соглашение об инвестиционных обязательствах, гарантирующее стабильность налогового законодательства на 10 лет при инвестировании свыше 500 млн долларов.

Как сообщил Алихан Смаилов, для эффективного мониторинга и контроля реализации инвестпроектов сформирован Общенациональный пул, включающий около 1 000 проектов более чем на 69 млрд долларов. Создается Национальная цифровая инвестиционная платформа, которая обеспечит интеграцию всех госорганов в единую онлайн-систему привлечения, исполнения и мониторинга инвестпроектов.

Сегодня граждане 83 стран имеют право на безвизовый въезд в Казахстан, а резиденты 109 государств могут оформить электронные визы. Предусмотрены специальные инвесторские визы. В стране также работает Международный финансовый центр «Астана» – уникальная бизнес-площадка, предоставляю­щая для бизнеса беспрецедент­ные услуги в регионе.

– Все эти шаги направлены на раскрытие инвестиционного потенциала республики и достижение реальных результатов. Казахстан приложит все усилия для дальнейшего повышения инвестиционного климата в соответствии с мировыми стандартами. Мы также будем регулярно вводить дополнительные меры поддержки, – заверил Алихан Смаилов и, пользуясь возможностью, пригласил активно инвестировать в экономику Казахстана.

Обсудив на панельных сессиях четыре ключевые темы через призму регионального развития – инвестиции в передовые технологии, развитие региональных кластеров, транс­портно-логистический потенциал и продовольственная безопасность, участники KGIR обменялись идеями и стратегиями, направленными на привлечение инвестиций и поддержку устойчивого регио­нального развития в Цент­ральной Азии.

– Мы заинтересованы в привлечении иностранных инвестиций в транспортную отрасль Казахстана. Нами будет проработано дальнейшее развитие наших коридоров, а также проведена работа по программе контейнеризации грузов для максимального упрощения перевозок, – подчеркнул министр транспорта Марат Карабаев, выступая на панельной сессии «Навстречу торговым потокам: новые возможности развития транзитного потенциала».

Глава Минтранспорта анонсировал подписание горизонтального Соглашения о воздушном сообщении между Казахстаном и Европейским союзом, которое откроет новые возможности для развития туризма и экономических связей. Документ, по его словам, будет подписан в ближайшее время.

В рамках VI Казахстанского «круглого стола» по глобальным инвестициям наградили лучших инвесторов по десяти номинациям в таких отраслях экономики, как здравоохранение, образование, энергетика, сельское хозяйство. Так, были отмечены компании Knauf Group (за долгосрочное парт­нерство), Wabtec Corporation (за инвестиционную активность), Eni S.p.A. (за устойчивое развитие), Honeywell (за инновационное производство), Coca Cola Içecek Kazakhstan (за социальную ответственность).

Отраслевые награды вручены представителям АО «Aitas KZ» за развитие потенциала АПК, АО «Ordamed» – за развитие здравоохранения, АО «Нобел АФФ» – за развитие фармацевтической отрасли, Alarko Holding – за инфраструктурное развитие и АО «Alageum Electric» – за вклад в развитие человеческого капитала.

На полях KGIR 2023 в присутствии Премьер-министра было подписано 26 меморандумов и коммерческих документов на сумму 1,6 млрд долларов в таких отраслях экономики, как АПК, ГМК, здравоохранение, легкая промышленность, машиностроение, образование, производство строительных смесей и химической продукции.

Компания Pfizer наладит в Казахстане производство инновационной пневмококковой вакцины Prevenar 20. Турецкий Çalık Holding построит в Костанайской области завод по переработке бобовых культур. Бизнес-конгломерат Alarko Holding заключил соглашение с акиматом Шымкента о строительстве теплиц. Roche планирует локализовать выпуск оригинальных биотехнологических лекарственных препаратов. Lasselsberger group построит комплекс по производству строи­тельного клея и сухих смесей, а Işıklar Packaging – завод по выпуску крафтовой бумажной упаковки. Alstom откроет в РК вагоноремонтное депо и головной сервисный центр по обслуживанию электровозов.