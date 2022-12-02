Курс на качественный контент

Печатные издания, как бы им ни пророчили кратковременную судьбу в эпоху цифровизации, будут жить, поскольку у них есть свой вдумчивый читатель. Главное – содержательность таких газет и журналов. По словам Дархана Кыдырали, который вместе с министром просвещения Асхатом Аймагамбетовым посетил цент­ральное отделение астанинского филиала АО «Казпочта» и поддержал кампанию подписки на печатные СМИ, контент должен быть качественным и интересным. Министры оформили подписку на ряд изданий, включая детские.

– Нынешний год, как вы знаете, объявлен Президентом Годом детей. Будущее подрастающего поколения – один из основных приоритетов государственной политики. И поэтому мы считаем важным поддерживать издания для детей, – сказал Дархан Кыдырали.

Министр также подчеркнул, что Глава государства свой первый указ в рамках текущего президентского срока посвятил вопросам развития села, и отметил важность своевременного обеспечения жителей сельской местности печатной прессой.

Стоит отметить, что Министерство информации и общественного развития и АО «Казпочта» заключили меморандум о сотрудничестве по развитию СМИ. В его рамках действует договоренность о бесперебойной поставке подписчикам республиканских и региональных изданий. Также министр сообщил, что МИОР ведет работу по поддержке онлайн-подписки на периодические издания.

В свою очередь Асхат Аймагамбетов отметил, что после принятия Закона «О статусе педагога» учителей не обязывают и не принуждают подписываться на газеты.

– Сейчас за это предусмотрена административная ответственность. Мы пресекаем такие факты. При этом, если говорить о подпис­ке самих школ за счет предусмот­ренного бюджета, например, на детские газеты и журналы «Ақжелкен», «Дружные ребята», National Geographic и другие, учебные заведения могут оформлять подписку для школьных библиотек в рамках проекта «Читающая школа», – добавил Асхат Аймагамбетов.

На сегодня, как отметили представители столичного филиала АО «Казпочта», в Казахстане имеется 2 841 объект по розничной торговле. С внедрением онлайн-подписки планируется расширить охват читательской аудитории.

По окончании встречи минист­рам продемонстрировали прототип мобильного приложения, разрабатываемого АО «Казпочта» для онлайн-подписки на газеты и журналы.