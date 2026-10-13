Курс на Нагою и Аичи

Масштаб предстоящего старта для отечественного параспорта внушителен: честь страны будут защищать 150 атлетов в 12 дисциплинах. Среди них – пара легкая атлетика, парадзюдо, пара настольный теннис, стрельба из лука, пулевая стрельба, велоспорт, волейбол сидя, паратаэквондо, плавание, пауэрлифтинг, бочча, а также теннис на колясках, в котором казахстанцы дебютируют на Азиатских параиграх впервые в истории.

Кульминацией церемонии стала передача Государственного флага знаменосцам сборной. Это почетное право доверили бронзовому призеру Паралимпиады в Париже (Франция), чемпиону мира по пара легкой атлетике Дастану Мукашбекову и многократному призеру мировых первенств по парадзюдо Аяле Мереке. От имени команды Дастан Мукашбеков произнес торжественную клятву, заверив, что спортсмены приложат все силы ради победы.

Как подчеркнул министр туризма и спорта Ербол Мырзабосынов, к главному континентальному старту четырехлетия команда подошла через серьез­ную соревновательную практику: только в текущем году наши паралимпийцы провели 23 сбора, выступили на 22 международных турнирах и завоевали 63 медали. Принципиальным шагом стало и закрепление на законодательном уровне статуса сопровождающих для атлетов с инвалидностью I группы: в Японию вместе со сборной отправятся 38 специалистов, что обеспечит спортсменам полноценную поддержку.

Особый колорит церемонии придала презентация официального маскота команды. Символом сборной стал каракал по имени Женис со спортивным протезом на лапе – образ степной рыси, олицетворяющий несгибаемую волю, стойкость и безграничные возможности человека. Японские старты станут для наших атлетов важнейшим экзаменом, и настрой у команды боевой: бороться за каждый балл, секунду и сантиметр.