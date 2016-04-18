Успешная реализация бюджетной политики в интересах граждан, общества и государства невозможна без системного контроля. Трансформация экономики, адаптирующейся к новым мировым вызовам, обуславливает совершенствование механизмов и аспектов финансового контроля.

С образованием в 1996 году указом Главы государства Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета была открыта новая страница в истории развития казахстанской системы государственного финансового контроля. За минувшие 20 лет благодаря постоянному вниманию и поддержке Первого Президента – Лидера нации Нурсултана Назарбаева Счетный комитет стал независимым, действенным органом государственного управления, способствующим повышению эффективности бюджетной системы и улучшению финансовой дисциплины бюджетополучателей.

В первые годы независимости нашей республики государственный финансовый контроль осуществлялся Главным контрольно-ревизионным управлением Министерства финансов, затем – Государственным комитетом финансового контроля РК. В то время Казахстан переживал последствия жесточайшего кризиса и высокой инфляции, выражавшиеся в снижении уровня государственных доходов, ухудшении финансового состояния и дисциплины государственных учреждений и предприятий, слабом налоговом администрировании. Полностью изменилась система экономических и социальных отношений. Все эти факторы сдерживали развитие бюджетной сферы.

В связи с этим по прямому поручению Главы государства была начата работа по формированию независимого госоргана, способного обеспечить контроль за полнотой поступлений и использованием государственных средств в условиях перехода к рыночной экономике.

В Конституции, принятой на республиканском референдуме 30 августа 1995 года, заложены основы для создания Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета. Назначение его председателя и членов Президентом и Парламентом устанавливало независимость Счетного комитета от Правительства и других органов исполнительной ветви государственной власти. Указом Президента от 19 апреля 1996 года утверждено положение о Счетном комитете, непосредственно подчиненном и подотчетном Главе государства, определяющее его основные функции и задачи. Также установлена подотчетность Счетного комитета перед Парламентом путем представления на утверждение отчета об исполнении республиканского бюджета, являющегося по своему содержанию заключением по отчету Правительства.

Несмотря на имевшиеся организа­ционные трудности и отсутствие практики функционирования подобной структуры в республике, созданным органом уже в мае 1996 года проведена проверка по вопросу правильности формирования доходов и целевого использования средств, выделенных Республиканскому фонду охраны недр и воспроизводства минерально-­сырьевой базы. Парламенту представлен отчет Счетного комитета об исполнении республиканского бюджета за 1995 год.

В условиях существенного дефицита бюджета Счетный комитет активно подключился к мероприятиям, направленным на эффективное управление государственной собственностью и оптимальное использование ресурсов. Обеспечивались пресечение сверхнормативных расходов, возмещение в бюджет использованных незаконно и не по целевому назначению средств с направлением рекомендаций Правительству по совершенствованию бюджетного законодательства.

Воплощение в жизнь инициированных Главой государства реформ оказало стабилизирующее воздействие на экономику Казахстана. Немаловажную роль в этом сыграло и усиление контроля за государственными доходами и расходами.

В условиях роста поступлений в рес­публиканский бюджет, стремительного развития социальной и производственной инфраструктуры, а также активизации жилищного строительства требовалось совершенствование механизмов контроля за расходованием бюджетных средств, качественное и количественное укрепление Счетного комитета, расширение его полномочий.

Оставался неурегулированным ряд вопросов, включая неразграниченность функций контролирующих органов, отсутствие полномочий по разработке методологии, проведение только контроля на соответствие с отдельными элементами контроля финансовой отчетности.

Выход Казахстана на мировую арену рыночных отношений и трансформация нашей экономики в соответствии с ее требованиями предопределили необходимость изучения и внедрения передового зарубежного опыта по контролю государственного бюджета. Так, в 2000 году Счетный комитет стал полноправным членом таких международных организаций, как INTOSAI – Международная организация высших органов аудита, насчитывающая в своих рядах высшие органы аудита 192 стран, ASOSAI – Азиатская организация высших органов аудита, объединяющая представителей 46 стран Азиатско-Тихоокеанского региона, и Совет руководителей высших органов финансового контроля государств – участников СНГ.

В целях внедрения приемлемых положений международных стандартов контроля (аудита) и решения вопросов, препятствующих развитию системы государственного финансового контроля, в 2001 году утверждена Концепция развития системы контроля за исполнением республиканского и местных бюджетов в Республике Казахстан.

Одним из важнейших итогов ее реализации явилось принятие в 2002 году Закона «О контроле за исполнением рес­публиканского и местных бюджетов», закрепляющего основные принципы, типы, виды и стандарты контроля, основы организации деятельности и взаимоотношения Счетного комитета и других органов государственного контроля.

Нормы вышеуказанного закона были имплементированы в принятый в 2004 году Бюджетный кодекс. Счетный комитет получил статус высшего органа финансового контроля. Кроме того, Счетный комитет был наделен функциями по оценке исполнения республиканского бюджета, реализации стратегических планов государственных органов, государственных и бюджетных программ, а также по проведению контроля эффективности, на соответствие использования средств бюджета и Национального фонда, за полнотой и своевременностью поступлений в республиканский бюджет, за достоверностью и правильностью ведения объектами контроля учета и отчетности.

Разработанными на основе зарубежного опыта стандартами государственного финансового контроля установлены единые требования и принципы проведения контроля. На Счетный комитет возложен контроль за их соблюдением всеми органами финансового контроля.

В течение следующих лет Счетный комитет наращивал контрольную, аналитическую и исследовательскую деятельность, проводил мероприятия по созданию действенной системы государственного финансового контроля. Учитывая, что методы выявления нарушений, допускае­мых при исполнении республиканского бюджета, требовали глубокого анализа, а также научного обоснования предложений и рекомендаций по его результатам, в 2007 году создано РГП «Центр по исследованию финансовых нарушений Счетного комитета».

В ходе проведения контрольных мероприятий Счетным комитетом неоднократно высказывались серьезные замечания об отсутствии действенного внешнего финансового контроля в регионах, неэффективной деятельности функционировавших в то время ревизионных комиссий маслихатов при ежегодном увеличении затрат местных бюджетов. Мы заявляли о необходимости институционального укрепления реви­зионных комиссий как независимых органов, повышении их роли в вопросах контроля расходования средств местных бюджетов через внесение соответствующих изменений в законодательство. Нас в этом вопросе поддержал Глава государства, подписав указ от 2 мая 2011 года, которым было предусмотрено создание ревизионных комиссий, являющихся государственными органами.

В нынешнем году ревизионным комиссиям исполняется 5 лет со дня образования. С той поры проделана большая работа по совершенствованию деятельности и усилению роли в системе государственного управления. За столь короткий срок из формально действовавших структур они превратились в полноценные государственные органы, осуществляющие эффективный внешний государственный контроль за исполнением местных бюджетов.

С развитием бюджетного процесса все большее значение стала приобретать оценка управления бюджетными средствами и активами государства, деятельности администраторов бюджетных программ и субъектов квазигосударственного сектора по реализации возложенных на них функций и задач. Круг данных вопросов согласно международной практике находится в сфере компетенции аудита.

Президент Нурсултан Назарбаев в Послании народу Казахстана «Стратегия «Казахстан-2050»: новый политический курс состоявшегося государства», Указе от 3 сентября 2013 года «Об утверждении Концепции внедрения государственного аудита в Республике Казахстан» объявил реформу по созданию комплексной системы государственного аудита на основе передового мирового опыта. Внедрение новой системы аудита также закреплено в одном из шагов Плана нации «100 конкретных шагов» по реализации Пяти институциональных реформ. В результате с принятием в ноябре прошлого года Закона «О государственном аудите и финансовом контроле» Счетный комитет приступил к реализации его положений.

Если осуществляемый в предыдущие годы финансовый контроль был направлен главным образом на раскрытие фактов нарушений законодательства, отклонений от установленных норм и процедур, то внедряемый государственный аудит преследует цель не только устранить нарушения, но способствовать их предупреждению, минимизации. В рамках данного закона Счетный комитет наделен новыми функциями, направленными на обеспечение качества и прозрачности формирования проекта республиканского бюджета, оценку достоверности составления консолидированной финансовой отчетности, эффективности реализации стратегий субъектов квазигосударственного сектора, деятельности государственных органов и другими функциями. Кроме того, Счетному комитету как высшему органу государственного аудита и финансового контроля предоставлены полномочия по координации органов государственного аудита и финансового контроля, оценке их деятельности, представлению на назначение председателей ревизионных комиссий по согласованию с Администрацией Президента.

Одно из важных направлений Закона «О государственном аудите и финансовом контроле» – повышение квалификации работников системы государственного аудита и финансового контроля, введение системы независимой сертификации государственных аудиторов. Сертификат будет выдаваться после подтверждения знаний и положительного заключения Национальной комиссии по сертификации государственных аудиторов. В состав Национальной комиссии войдут представители Администрации Президента, Парламента, Правительства, Счетного комитета и Министерства финансов. Счетный комитет определен ее рабочим органом.

Ранее функционировавший при Счетном комитете Координационный совет преобразован в Координационный совет органов государственного аудита и финансового контроля, решения которого теперь носят не рекомендательный, а обязательный характер. Уже в феврале текущего года в Счетном комитете проведено его первое заседание с рассмотрением вопросов внедрения государственного аудита, сертификации государственных аудиторов, функционирования единой информационной базы данных и по итогам даны конкретные поручения по их реализации.

Таким образом, в течение 20 лет Счетный комитет прошел несколько этапов развития – от смены командно-административных подходов рыночными методами контроля до построения новой структуры аудита, соответствующей современным требованиям бюджетной сферы. Всего с начала деятельности Счетным комитетом проведено 734 контрольных мероприятия с охватом бюджетных средств и активов государства на сумму более 26 трлн тенге. Общая сумма финансовых нарушений, выявленных по результатам контроля, составила свыше 4 трлн тенге, восстановлено в бюджет порядка 316,4 млрд тенге.

За период независимости страны Счетный комитет состоялся и прочно укрепил за собой статус высшего органа государственного аудита и финансового контроля, обеспечивая оценку по всем направлениям расходов республиканского бюджета, активов государства, налогового и таможенного администрирования. По итогам каждого аудиторского мероприятия мы вырабатываем обязательные к исполнению рекомендации и поручения, направленные на совершенствование бюджетного законодательства, пресечение и предупреждение проявлений коррупции. Особое внимание при этом уделяется вопросам обеспечения гласности и прозрачности деятельности путем публикации отчетов об исполнении республиканского бюджета, результатов проведенного государственного аудита и финансового контроля.

В целом Счетный комитет наряду с постоянной готовностью выполнения поручений Главы государства и реагирования на возможные угрозы экономической безопасности страны держит, как и 20 лет назад, курс на поступательное совершенствование своей деятельности.