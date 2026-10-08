Курс на развитие Статьи,Наука 15 октября 2026 г. 2:30 Ахылбек Куришбаев, президент Национальной академии наук при Президенте РК Национальной академии наук при Президенте РК – 80 лет фото из архива «КП» История НАН неразрывно связана с формированием Казахстана как современного индустриального и экономически развитого государства. Особое место в ней принадлежит основателю академии Канышу Имантаевичу Сатпаеву. Он заложил организационные основы академии, а главное – принцип служения науки интересам страны. Мы с благодарностью вспоминаем академиков и исследователей, продолживших его дело. Их наследие – не только открытия и труды. Они показали, что крупные задачи государства требуют собственной науки и сильных отечественных научных школ. В настоящее время Казахстан вступает в новый этап развития. Искусственный интеллект меняет экономику и характер научных исследований. Конкуренция государств все больше определяется способностью создавать собственные знания, технологии и инженерные команды. В Конституции наука и инновации получили стратегическое значение. По инициативе Главы государства Академия наук была восстановлена в новом институциональном качестве и преобразована в высшую научную организацию. Это решение вернуло ей государственный статус и ответственность за определение приоритетов, координацию исследований и экспертное сопровождение стратегических решений. Сегодня академия состоит из 19 академиков, избранных по открытому конкурсу, 140 почетных академиков, перешедших к нам в связи с закрытием Республиканского общественного объединения НАН РК, и восьми иностранных членов. Правовое оформление нового статуса в основном завершено. Теперь перед нами стоит более сложная задача – сформировать действующую модель высшей научной организации, способной связывать государственную политику, фундаментальные знания, отраслевые запросы, регионы, бизнес и международное сотрудничество. На протяжении многих лет отечественная наука оставалась фрагментированной. Тематика исследований нередко определялась возможностями ученых и коллективов, а не доказанными потребностями государства и экономики. Приоритеты были слишком широкими, результаты часто завершались публикацией или отчетом, а маршрут от исследования до технологии и внедрения оставался разорванным. Поэтому академия начала выстраивать не совокупность отдельных проектов, а целостный управляемый цикл: национальная и отраслевая проблема, форсайт, приоритет, научно-техническое задание, конкурс, исследование, пилотирование, внедрение и оценка фактического эффекта. Первый элемент этой системы – научно обоснованное определение приоритетов. Более 75 региональных и отраслевых форсайтных сессий позволили выявить около 220 перспективных задач. Академия предложила четырехуровневую модель, разделяющую задачи технологического суверенитета, перспективные направления будущего, фундаментальные исследования и развитие новых компетенций. Эта модель определения приоритетов поддержана Правительством, ее применение предусмотрено с 2027 года. Второй элемент – новая организация прикладной науки. Разработанная академией Концепция прикладной науки вошла в Концепцию развития инноваций РК на 2026–2030 годы. Ее принцип состоит в том, что государство финансирует не изолированный проект, а полный маршрут от подтвержденной задачи до опытного образца, пилотного внедрения и измеримого результата. На этой основе академия формирует флагманские научно-технические программы полного цикла. В каждой из них ресурсы концентрируются на решении конкретных стратегических задач отраслей экономики, результаты которых будут измеряться инновациями, технологиями, снижением импорта и повышением конкурентоспособности производства. С 2027 года будут начаты флагманские программы по водным ресурсам, сейсмической безопасности, критическим минералам, энергетическим материалам, сельскохозяйственной селекции, биотехнологиям и технологиям автодорог. Такие же программы будут реализованы по общественным и гуманитарным наукам. Академия координирует доказательное изучение исторических основ казахской государственности, включая наследие Улуса Джучи, объединяя источниковедение, цифровизацию архивов и современные инструменты искусственного интеллекта. Третий элемент – цифровая научная инфраструктура. Совместно с Корейским институтом научно-технической информации (KISTI) создан центр AI SilkNet. Платформа предназначена для анализа мировых трендов, выявления рисков и окон возможностей для исследований и трансферта технологий. Она должна помогать государству точнее определять, куда направлять научные инвестиции. Одновременно академия инициировала Qazaqstan AI for Science – новую организацию исследовательского процесса, в которой искусственный интеллект используется на всем цикле: при анализе литературы и больших данных, формировании и проверке гипотез, моделировании процессов, проведении вычислительных и физических экспериментов, независимой верификации и подготовке результата к внедрению. При этом хочу отметить, что ответственность за научный вывод и практическое решение сохраняется за учеными. Практическим контуром этого подхода становится DeepBAS – развиваемая совместно с китайскими академиками платформа пространственно-временного искусственного интеллекта. Ее первый пилот – водный ИИ-агент для прогнозирования водного баланса, оценки рисков засух и паводков поддержан Министерством водных ресурсов и ирригации. С 2027 года планируется апробация проекта в Арало-Сырдарьинском, Балхаш-Алакольском и Шу-Таласском водном бассейнах. Так формируется научно-технологический слой AI Economy Stack Казахстана. Он объединит вычислительные мощности с научными данными, отраслевыми знаниями, инженерными командами и механизмами внедрения. Региональная политика академии строится на той же основе. Проведены 13 выездных заседаний президиума, совместно с акиматами и бизнесом определены приоритетные задачи, программы развития региональной науки, создаются региональные форсайт-центры. Международное сотрудничество также переориентируется на приобретение недостающих компетенций, совместные исследования, трансфер и локализацию технологий. Академия совместно с зарубежными партнерами на базе отечественных университетов и НИИ создала институты по новым материалам и энергетическим технологиям, транспортным наукам, перспективным кардиологическим исследованиям, международные центры по пространственно-временному ИИ, карбоновому земледелию, радиофармацевтике. Академия стала участником спутниковой программы Китай – Центральная Азия – Space Dance. Недавно на встрече с президентом Китайской академии наук господином Хоу Цзяньго мы утвердили приоритетные направления совместных с китайскими академиками научных исследований. Избрание иностранных членов в этом году усилило академию компетенциями в микроэлектронике, искусственном интеллекте, нейтронной физике, биомедицине, ядерных технологиях, геномике и селекции. Важный приоритет в работе академии – поддержка молодых ученых. Впервые при НАН создан Совет молодых ученых, обеспечивающий участие молодых исследователей в научно-технологической политике страны. Организован Совет юных исследователей (Малая академия для школьников). Приняты кодекс и программа развития научной честности. Для оценки достижений отечественных ученых разработан казахстанский рейтинг научных журналов. Вместе с тем мы должны объективно оценивать пройденный путь. Создана архитектура новой системы, но ее институциональное и ресурсное закрепление еще не завершено. Академии необходим не ежегодный госзаказ, а устойчивое долгосрочное финансирование для решения поставленных перед ней стратегических задач. Нужно расширить ее академическую самостоятельность и автономию, что является фундаментальным принципом Академии наук. Главное, она должна иметь возможность эффективно координировать деятельность научно-исследовательских учреждений. Соответствующие изменения в законодательство в сфере науки мы внесли в Министерство науки и высшего образования. Без решения этих вопросов начатые преобразования могут остаться набором сильных, но разрозненных инициатив. Действующая Концепция развития высшего образования и науки формировалась до принятия новой Конституции, перехода к экономике искусственного интеллекта и укрепления статуса академии, поэтому не в полной мере отвечает новым задачам. В связи с этим НАН завершает подготовку концептуальных подходов к долгосрочной Стратегии научно-технологического развития Казахстана. Она должна обеспечить реализацию конституционных приоритетов науки и инноваций, определить этапы ее развития, связать приоритеты с пятилетними программами и трехлетними бюджетными циклами, обеспечить качество подготовки кадров и обновление научной инфраструктуры, а также закрепить ответственность всех участников научно-инновационной экосистемы. Восьмидесятилетие академии – это рубеж между ее историческим наследием и новой ответственностью. Мы должны сохранить научные школы, созданные предыдущими поколениями, и одновременно сформировать среду, в которой возникают знания, технологии и исследовательские команды. Академия готова выступить объединяющим центром этой работы, консолидировать государственные органы, научное сообщество, регионы, бизнес и международных партнеров. Сила НАН измеряется не только именами выдающихся ученых и ее историей, но и способностью научного сообщества брать на себя ответственность за будущее страны. #наука #НАН #80 лет #Ахылбек Куришбаев