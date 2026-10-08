Курс на развитие

История НАН неразрывно связана с формированием Казахстана как современного индустриального и экономически развитого государства. Особое место в ней принадлежит основателю академии Канышу Имантаевичу Сатпаеву. Он заложил организационные основы академии, а главное – принцип служения науки интересам страны. Мы с благодарностью вспоминаем академиков и исследователей, продолживших его дело. Их наследие – не только открытия и труды. Они показали, что крупные задачи государства требуют собственной науки и сильных отечественных научных школ.

В настоящее время Казахстан вступает в новый этап развития. Искусственный интеллект меняет экономику и характер научных исследований. Конкуренция государств все больше определяется способностью создавать собственные знания, технологии и инженерные команды.

В Конституции наука и инновации получили стратегическое значение. По инициативе Главы государства Академия наук была восстановлена в новом институциональном качестве и преоб­разована в высшую научную организацию. Это решение вернуло ей государственный статус и ответственность за определение приоритетов, координацию исследований и экспертное сопровождение стратегических решений.

Сегодня академия состоит из 19 академиков, избранных по открытому конкурсу, 140 почетных академиков, перешедших к нам в связи с закрытием Республиканского общественного объединения НАН РК, и восьми иностранных членов. Правовое оформление нового статуса в основном завершено. Теперь перед нами стоит более сложная задача – сформировать действую­щую модель высшей научной организации, способной связывать государственную политику, фундаментальные знания, отрас­левые запросы, регионы, бизнес и международное сотрудничество.

На протяжении многих лет отечественная наука оставалась фрагментированной. Тематика исследований нередко определялась возможностями ученых и коллективов, а не доказанными потребностями государства и экономики. Приоритеты были слишком широкими, результаты часто завершались публикацией или отчетом, а маршрут от исследования до технологии и внедре­ния оставался разорванным.

Поэтому академия начала выст­раивать не совокупность отдельных проектов, а целостный управляемый цикл: национальная и отраслевая проблема, форсайт, приоритет, научно-техническое задание, конкурс, исследование, пилотирование, внедрение и оценка фактического эффекта.

Первый элемент этой сис­темы – научно обоснованное определение приоритетов. Более 75 регио­нальных и отраслевых форсайтных сессий позволили выявить около 220 перспективных задач. Академия предложила четырехуровневую модель, разделяющую задачи технологического суверенитета, перспективные направления будущего, фундаментальные исследования и развитие новых компетенций. Эта модель определения приоритетов поддержана Правительством, ее применение предусмот­рено с 2027 года.

Второй элемент – новая организация прикладной науки. Разработанная академией Концепция прикладной науки вошла в Концепцию развития инноваций РК на 2026–2030 годы. Ее принцип состоит в том, что государство финансирует не изолированный проект, а полный маршрут от подтвержденной задачи до опытного образца, пилотного внедрения и измеримого результата.

На этой основе академия формирует флагманские научно-технические программы полного цикла. В каждой из них ресурсы концентрируются на решении конкретных стратегических задач отраслей экономики, результаты которых будут измеряться инновациями, технологиями, снижением импорта и повышением конкурентоспособности производства.

С 2027 года будут начаты флагманские программы по водным ресурсам, сейсмической безопас­ности, критическим минералам, энергетическим материалам, сельскохозяйственной селекции, биотехнологиям и технологиям автодорог.

Такие же программы будут реализованы по общественным и гуманитарным наукам. Академия координирует доказательное изучение исторических основ казахской государственности, включая наследие Улуса Джучи, объединяя источниковедение, цифровизацию архивов и современные инструменты искусственного интеллекта.

Третий элемент – цифровая научная инфраструктура. Совместно с Корейским институтом научно-технической информации (KISTI) создан центр AI SilkNet. Платформа предназначена для анализа мировых трендов, выявления рисков и окон возможностей для исследований и трансферта технологий. Она должна помогать государству точнее определять, куда направлять научные инвестиции.

Одновременно академия инициировала Qazaqstan AI for Science – новую организацию исследовательского процесса, в которой искусственный интеллект используется на всем цик­ле: при анализе литературы и больших данных, формировании и проверке гипотез, моделировании процессов, проведении вычислительных и физических экспериментов, независимой верификации и подготовке результата к внедрению. При этом хочу отметить, что ответственность за научный вывод и практическое решение сохраняется за учеными.

Практическим контуром этого подхода становится DeepBAS – развиваемая совместно с китайскими академиками платформа пространственно-временного искусственного интеллекта. Ее первый пилот – водный ИИ-агент для прогнозирования водного баланса, оценки рисков засух и паводков поддержан Министерством водных ресурсов и ирригации. С 2027 года планируется апробация проекта в Арало-Сырдарьинском, Балхаш-Алакольском и Шу-Таласском водном бассейнах.

Так формируется научно-технологический слой AI Economy Stack Казахстана. Он объединит вычислительные мощности с научными данными, отраслевыми знаниями, инженерными командами и механизмами внедрения.

Региональная политика академии строится на той же основе. Проведены 13 выездных заседаний президиума, совместно с акиматами и бизнесом определены приоритетные задачи, программы развития региональной науки, создаются региональные форсайт-центры.

Международное сотрудничест­во также переориентируется на приобретение недостающих компетенций, совместные исследования, трансфер и локализацию технологий. Академия совместно с зарубежными партнерами на базе отечественных университетов и НИИ создала институты по новым материалам и энергетичес­ким технологиям, транспорт­ным наукам, перспективным кардиологическим исследованиям, международные центры по пространственно-временному ИИ, карбоновому земледелию, радиофармацевтике.

Академия стала участником спутниковой программы Китай – Центральная Азия – Space Dance. Недавно на встрече с президентом Китайской академии наук господином Хоу Цзяньго мы утвердили приоритетные направления совместных с китайскими академиками научных исследований.

Избрание иностранных членов в этом году усилило академию компетенциями в микроэлектронике, искусственном интеллекте, нейтронной физике, биомедицине, ядерных технологиях, геномике и селекции.

Важный приоритет в работе академии – поддержка молодых ученых. Впервые при НАН создан Совет молодых ученых, обеспечивающий участие молодых исследователей в научно-технологической политике страны. Организован Совет юных исследователей (Малая академия для школьников). Приняты кодекс и программа развития научной честности. Для оценки достижений отечественных ученых разработан казахстанский рейтинг научных журналов.

Вместе с тем мы должны объек­тивно оценивать пройденный путь. Создана архитектура новой системы, но ее институциональное и ресурсное закрепление еще не завершено.

Академии необходим не ежегодный госзаказ, а устойчивое долгосрочное финансирование для решения поставленных перед ней стратегических задач. Нужно расширить ее академичес­кую самостоятельность и автономию, что является фундаментальным принципом Академии наук. Главное, она должна иметь возможность эффективно координировать деятельность научно-исследовательских учреждений. Соответствующие изменения в законодательство в сфере науки мы внесли в Министерство науки и высшего образования.

Без решения этих вопросов начатые преобразования могут остаться набором сильных, но разрозненных инициатив. Действующая Концепция развития высшего образования и науки формировалась до принятия новой Конституции, перехода к экономике искусственного интеллекта и укрепления статуса академии, поэтому не в полной мере отвечает новым задачам.

В связи с этим НАН завершает подготовку концептуальных подходов к долгосрочной Стратегии научно-технологического развития Казахстана. Она должна обеспечить реализацию конституционных приоритетов науки и инноваций, определить этапы ее развития, связать приоритеты с пятилетними программами и трехлетними бюджетными циклами, обеспечить качество подготовки кадров и обновление научной инфраструктуры, а также закрепить ответственность всех участников научно-инновационной экосистемы.

Восьмидесятилетие академии – это рубеж между ее историчес­ким наследием и новой ответственностью. Мы должны сохранить научные школы, созданные предыду­щими поколениями, и одновременно сформировать среду, в которой возникают знания, технологии и исследовательские команды.

Академия готова выступить объединяющим центром этой работы, консолидировать государственные органы, научное сообщество, регионы, бизнес и международных партнеров. Сила НАН измеряется не только именами выдающихся ученых и ее историей, но и способностью научного сообщества брать на себя ответственность за будущее страны.