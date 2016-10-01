​Курс – на сближение

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Раушан ШУЛЕМБАЕВА, Алматы

На форум приехали видные ученые, а также делегация из штаб-квартиры ЮНЕСКО. Приветствуя гостей, директор Центра сближения культур академик Карл Байпаков напомнил, что Международное десятилетие сближения культур с 2013 по 2022 год было объявлено по инициативе Президента Казахстана и утверждено Генеральной Ассамблеей ООН. В связи с этим Министерство культуры и спорта организовало в Алматы Международный центр под эгидой ЮНЕСКО. Сейчас проводится работа по получению для центра II категории.

– Присвоение этой категории означает, что наш центр приобретает международный статус именно в вопросах сближения культур. Это чрезвычайно важная позиция для Казахстана в реализации целей Десятилетия сближения культур, – пояс­нил Карл Молдахметович.

Директор Кластерного бюро ЮНЕСКО в Алматы Андрей Шевелев в свою очередь сообщил, что делегация из Парижа приехала с тем, чтобы помочь центру в выработке его видения и подходов к программной деятельности.

– В Уставе ЮНЕСКО первая строчка гласит, что войны рождаются в первую очередь в умах людей, поэтому в сознании и следует укоренять идеи защиты мира, – продолжил А. Шевелев. – Считаю, эта мысль могла бы стать краеугольной в деятельности центра в Казахстане. Дело в том, что сейчас мы говорим о первом в мире центре, который будет заниматься сближением культур и народов с целью укрепления мира и ценностей ненасилия и терпимости. Ни в одной стране нет подобной организации по сближению культур и религий.

Конференция, по мнению ее участников, еще раз доказывает приверженность Казахстана и его руководства к решению таких глобальных проблем, как неравенство, дискриминация, экстремизм, кризис беженцев и перемещенных лиц. Вследствие этого под угрозой оказались разнообразие и культурное наследие человечества. Взаимопонимание между культурами и нациями как раз и является непременным условием предотвращения геноцида, расизма и войн.

Создание центра стало конкретным вкладом Казахстана в Десятилетие сближения культур. Для него выделено уникальное здание, которое внесено в государственный список памятников истории и культуры, – бывшего Республиканского музея книги. Перед центром сегодня стоит задача сохранения и продвижения культурного разнообразия в странах Центральной Азии на основе опыта, социальных и гуманитарных принципов устойчивого культурного развития ЮНЕСКО. Также эта структура будет заниматься вопросами научного изучения истории сближения культур, начиная с древности. Для решения этих задач центр вначале должен стать региональным. В связи с этим Андрей Шевелев сообщил, что во время недавних встреч в Узбекистане и Таджикистане он рассказал о создании Центра сближения культур в Алматы. Это событие, по его словам, вызвало большой и позитивный интерес.

Первый секретарь МИД, представитель Национальной комиссии Казахстана по делам ЮНЕСКО и ИСЕСКО в Алматы Акмарал Оразиман подчеркнула, что присутствие делегации из Парижа и видных ученых в сфере сближения культур, межкультурного и межрелигиозного диалога как нельзя лучше демонстрирует, что Казахстан представляет для ЮНЕСКО большой интерес, так как может дать хорошую экспертизу в данной области. «Никто не будет отрицать, что в период особой напряженности в мире, не только экономической, но и связанной с межкультурными и межрелигиозными конфликтами, роль Десятилетия сближения культур стала более актуальной, чем в 2012 году, когда мы ее продвигали», – добавила она.

Директор дивизиона «Социальных трансформаций и межкультурного диалога» сектора социальных и гуманитарных наук ЮНЕСКО Бадарч Дендев выразил благодарность Казахстану за поддержку идеи культурного многообразия и межкультурного диалога. И выразил уверенность, что центр в Алматы, несомненно, внесет плодотворный вклад в дело сохранения мира во всем мире.

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