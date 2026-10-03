Курс на системную модернизацию

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В Послании народу «Справедливый Казахстан: закон и порядок, экономический рост, общественный оптимизм» Глава государства Касым-Жомарт Токаев отметил необходимость безотлагательного решения инфраструктурных проблем в энергетическом секторе и коммунальном хозяйстве.

Для гражданина старение сетей – не сухая цифра в отчете, это перебои с теплом, водой и электроэнергией, аварии и ограниченные возможности подключения новых объектов. Важной мерой, направленной на решение проблем, стал национальный проект «Модернизация энергетичес­кого и коммунального секторов» (МЭКС), рассчитанный на 2025–2029 годы. Его цель – перейти от постоянного устранения последствий изношенности проводов и труб к системному их обновлению, построить новые мощности и гарантировать бесперебойность поставок коммунальных услуг.

Нацпроект включает в себя два основных блока: модернизацию коммунальных сетей и генерацию электроэнергии. До 2029 года предус­матривается привлечение около 13 трлн тенге инвестиций. Из них порядка 6,8 трлн тенге предусмотрено на коммунальный сектор и 6,2 трлн – на энергохозяйство.

– Средства направляются на модернизацию и строительство инфраструктуры, обновление сетей и ввод новых энергетичес­ких мощностей, – говорит заместитель председателя Комитета по регулированию естественных монополий Министерства нацио­нальной экономики Канат Кульназаров. – Поскольку состояние объектов и пот­ребность в работах различаются в зависимости от вида коммунальной услуги и конкретного предприятия, приоритет нами определяется исходя из технического состояния, степени амортизации, аварийнос­ти и необходимости обеспечения надеж­ности. Одна из основных задач сегодня – обеспечить необходимый объем финансирования.

Для этого используются несколько источников, включая заемные средства международных финансовых организаций, банков второго уровня, институтов развития, а также государственные ценные бумаги местных исполнительных органов. Уже на этапе практического­ осуществления проекта подключились Казахстанская жилищная компания, Банк развития Казахстана.

Международные финансовые организации активно участвуют в модернизации коммунальной инфраструктуры. Например, в Актюбинской области при участии ЕБРР осуществляется строительство канализационно-очистных сооружений. Это показывает, что механизмы привлечения долгосрочного финансирования постепенно переходят от пилотной стадии к широкому применению.

– Отечественные товаропроизводители также вовлекаются в процесс, однако полностью закрыть текущие потребности проекта казахстанская промышленность пока не может. Поэтому программа МЭКС не только должна обеспечить целевые закупки для модернизации, но и сформировать устойчивый спрос на отечественную продукцию. Для этого создана отдельная закупочная платформа, через которую казахстанские производители получают информацию о потребностях в изделиях и могут участвовать в поставках, – сообщил Канат Кульназаров.

Для определения возможнос­тей локализации производства и импортозамещения проанализирована проектно-сметная документация. Из данных Казахстанского центра индустрии и экс­порта «QazIndustry» следует, что отечественные предприятия способны сами выпускать целый ряд требуемых технических изделий и оборудования: это, в частности, насосы, теплообменники, трубопроводная арматура.

Эксперт также отметил, что в рамках МЭКС внедряются инновации, причем сразу по нескольким направлениям. В частности, полностью оцифрован жизненный цикл проектов (от заявки до мониторинга). В сфере коммунальной инфраструктуры применяются автоматизация, современные системы управления и учета ресурсов.

При этом инновационность рассматривается не как самоцель – технология должна давать практический эффект: снижать потери и аварийность, повышать энергоэффективность и надежность коммунальных услуг.

Нацпроекту второй год, но уже можно говорить о первых измеримых результатах. В 2025 году в его рамках было отремонтировано 6,6 тыс. км инженерных сетей, восемь коммунальных предприятий с наиболее высокой степенью изношенности инфраструктуры смогли улучшить свои показатели и выйти из категории объектов с критическим уровнем амортизации. В 2026-м намечено отремонтировать еще около 12 тыс. км сетей. На этот фронт работ предусмотрено более 1 трлн тенге.

– Столь масштабные инвестиции повышают требования к контролю над их освоением. Средства, предусмотренные на модернизацию, связаны с конкретными обязательствами субъектов естественных монополий: реконструкцией сетей, заменой оборудования, снижением изношенности и повышением надеж­ности поставки коммунальных услуг. КРЕМ контролирует исполнение утвержденных инвестиционных программ и тарифных смет. Контроль­ включает оценку выполнения предусмотренных мероприятий, их объемов и сроков,­ а также достижения заявленных показателей. При выявлении неис­полнения либо ненадлежащего исполнения обязательств применяются предусмотренные законодательством меры реагирования, – пояснил зампредседателя комитета.

Параллельно развивается цифро­вое сопровождение нацпроекта. Уже запущена электронная платформа МЭКС (https:⁄⁄meks.zakup.sk.kz⁄board⁄announcements). По мере ее развития потребители смогут получать информацию о том, какие объекты находятся на стадии согласования, по каким уже начаты строительные работы, а какие – завершены.

Предусмотрено также ведение открытого аналитического портала с данными о продвижении нацпроекта. Такой подход, отмечают в КРЕМ МНЭ, позволит сделать информацию о ходе модернизации более доступной и повысить прозрачность осуществления проектов.

Таким образом, чтобы избежать формального «латания дыр» и приписок, контроль осуществляется на нескольких уровнях. С одной стороны, уполномоченные госорганы контролируют исполнение и соблюдение установленных требований. С другой – цифровая платформа позволяет сопровождать проект на разных этапах.

Для населения главный результат модернизации должен, конечно же, измеряться не миллиардами тенге, а снижением числа аварий, стабильным отоплением зимой, надежным водо- и электроснабжением, уменьшением ресурсных потерь и возможностью подключения новых потребителей. Поэтому в числе целевых ориентиров МЭКС – 84 тыс. км сетей, снижение среднего уровня амортизации сетевой инфраструктуры до 40% и сокращение аварийности до 25%.

– Отремонтировать сети, которые изнашивались десятилетиями, одномоментно нельзя. Но уже сейчас меняется сам подход: вместо постоянных аварийных ремонтов формируется система планового обновления. В дальнейшем это означает переход к управлению инфраструктурой на основе ее фактического состояния, планированию ремонтов и реконструкции с учетом приоритетности объектов, а также постоянному мониторингу достигнутого эффекта. В результате расходы должны быть ориентированы не на устранение последствий аварий, а на предупреждение технологических нарушений и повышение надежности коммунальных услуг, – резюмировал Канат Кульназаров.

Именно этот переход – от устранения последствий к предупреж­дению проблем – должен стать главным практическим результатом национального проекта.