Курс на устойчивый рост

Финансовый рынок полностью восстановлен, операции проходят в штатном режиме.

Заместитель председателя Национального банка Алия Молдабекова рассказала о том, как ведомство стабилизировало ситуацию на денежном и валютном рынках в условиях введения чрезвычайного положения в стране, а также поделилась прогнозами на 2022 год.

С первых дней стабилизации ситуации в стране Национальный банк принял все необходимые меры по восстановлению нормального функционирования финансового рынка. Во-первых, начиная с 7 января были поэтапно восстановлены основные банковские сервисы для населения. Во-вторых, с 10 января возобновились операции на денежном и фондовом рынках. Национальный банк возобновил ежедневные операции с БВУ по предоставлению и изъятию ликвидности. А в целях предупреждения рис­ков ликвидности банковского сектора Нацбанк приступил к предоставлению ликвидности участникам финансового рынка на более длительные сроки.

По мере стабилизации ситуации регулятор проводит работу по бесперебойному подкреплению рынка наличной иностранной и национальной валютой. Уже 12 января были запущены торги на валютном рынке. Национальный банк ожидал повышенного спроса на инвалюту и ее ограниченного предложения в первые дни после возобновления торгов. Поэтому еще накануне открытия валютного рынка заявил о своей готовности на фоне произошедших беспрецедентных событий проводить валютные интервенции с целью недопущения спекулятивного давления на тенге.

«Действительно с учетом почти недельного отсутствия торгов по валютам образовался накоп­ленный спрос на иностранную валюту как со стороны бизнеса, так и со стороны населения. Ситуация усугублялась тем, что на фоне произошедших событий и неопределенности по дальнейшему движению курса тенге число продавцов валюты было резко ограничено. В целях недопущения рисков финансовой стабильности и дестабилизирую­щих колебаний Национальный банк провел валютные интервенции. Их объем за 12 и 13 января составил 240 млн долларов, или около 50% от всего объема торгов. C начала года по 13 января на фоне возросшего спроса на иностранную валюту курс тенге ослаб на 0,5% – до 433,67», – рассказала Алия Молдабекова.

На текущий момент функцио­нирование финансового рынка полностью восстановлено, а операции проходят в штатном режиме.

Оценивая итоги 2021 года на нефтяном рынке, замглавы Нацбанка констатировала, что в целом по итогам года динамика цен на нефть продемонстрировала впечатляющее восстановление – на 50,2% за год, что является рекордным темпом рос­та с 2009 года. Если в 2020 году основным дирижером на рынке «черного золота» было предложение, в частности квоты альянса ОПЕК+, то в 2021 году фокус сместился на сторону спроса ввиду постепенного восстановления мировой экономики, что и стало основным драйвером роста. Сообщения о более мягких симптомах нового «омикрон»-штамма, а также снижение запасов нефти в США оказывали благоприятное влияние на стоимость нефти.

В январе 2022 года рост цен на рынке нефти продолжился. Альянс ОПЕК+ принял решение придерживаться ранее согласованных увеличений по добыче – на 400 тыс. баррелей в сутки.

«Однако инвесторы ожидают, что рост добычи будет отставать от утвержденных лимитов за счет таких стран, как Ливия, Нигерия и Россия, которые не смогли достичь прироста производства согласно квотам в предыдущие месяцы. На этом фоне котировки находятся на высоком уровне – 84 доллара США за баррель», – отметила замглавы Нацбанка.

В целом за 2021 год курс тенге ослаб на 2,6%, несмотря на рост цен на нефть. Основной причиной роста спроса на национальную валюту является рост импорта на фоне отложенного спроса и восстановления экономической активности. Главное давление на валютный рынок оказывает потребительский импорт. По предварительным данным, за 11 месяцев текущего года импорт потребительских товаров вырос на 2 млрд долларов США, или 22% по отношению к 11 месяцам 2020 года, и на 2,4 млрд долларов США, или 27%, в сравнении с аналогичным периодом допандемийного 2019 года.

Давление на тенге создает и рост денежной базы на фоне рос­та потребительского кредитования. На фоне выделения средств в рамках антикризис­ных мер и программ льготного кредитования денежная база с начала 2020 года расширилась в 1,6 раза – до 11 трлн тенге.

Реализация инициативы Главы государства по досрочному изъя­тию пенсионных накоплений позволила многим гражданам улучшить жилищные условия и погасить ранее взятые ипотечные кредиты, но также оказала влияние на курс тенге.

«Необходимо отметить, что конечные получатели этих средств – строительные компании и физические лица, продавшие недвижимость, направили в среднем около 40–50% полученных средств (2,5–3 млрд долларов) на импорт и иностранную валюту. В случае строительных компаний – это импорт строительных материалов и оборудования, а в случае физических лиц – это потребительский импорт и покупка инвалюты», – констатировала Алия Молдабекова.

Давление на тенге оказывали и начавшееся ужесточение монетарной политики в развитых странах, укрепление доллара США и отток капитала с развивающихся рынков.

По мнению зампредседателя Нацбанка, основными факторами, которые будут определять динамику рынков в 2022 году, являются дальнейшая ситуация с COVID-19, траектория денежно-кредитной политики ФРС США и других центробанков, ускорение инфляции в мире.

«Восстановление мировой экономики продолжается, ОЭСР ожидает рост глобального ВВП на 4,5% в 2022 году. Согласно декабрьскому прогнозу Национального банка, экономика Казахстана вырастет на 3,9–4,2% в текущем году при среднегодовой цене на нефть 70 долларов США за баррель», – отметила Алия Молдабекова.

Определяющими внутренними факторами для тенге будут дальнейшая динамика по дедолларизации или долларизации вкладов и состояние платежного баланса. Несмотря на то что цены на нефть выросли и способствуют росту объемов казахстанского экспорта, импорт также продолжает расти и оказывать давление на тенге. Зависимость от импорта является одной из причин, ограничивающих дедолларизацию населения и бизнеса.

«Хочу отметить, что Глава государства уделяет особое внимание повышению эффективности монетарной политики и четко отметил важную роль обеспечения стабильности на валютном рынке для устойчивого экономического роста. Совместные усилия Правительства и Нацио­нального банка в 2022 году и в среднесрочной перспективе будут направлены на снижение импортозависимости, стабилизацию и снижение инфляции до уровня целевого коридора, что будет способствовать балансу и стабильности на валютном рынке», – заключила замглавы Нацбанка.