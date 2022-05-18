Колонка обозревателей
Курс ниже – цены выше
Левкович Елена
корреспондент

– Я селедку покупать не буду, – грустно вздохнула моя соседка, вместе с которой мы отправились в магазин за покупками. – Ну ты посмотри, как она подорожала! Была по 900 с копейками за килограмм, а теперь 1 800…

Селедка, не знающая, что она теперь буквально на вес золота, равнодушно «смотрела» на нас из лотка на витрине, начиная потихоньку терять товарный вид в окружении своих не менее дорогостоящих товарок. Сей стратегический продукт, милый сердцу почти каждого (ну как вкусно ведь – селедочка, да с лучком и под отварную картошечку!), совершил такой ценовой эквилибр, который до этого удавался лишь подсолнечному маслу.

А ведь взглянуть на магазинные стеллажи – сплошь и рядом выросшие до неприличия цены. Помнится, прежде вешенки я брала по очень доступной цене – 600–800 граммов выходили в те же 600–800, но в тенге. И то тогда я ворчала, что подорожали – были по 500. А сейчас покупаешь упаковку за 1 200, а там вес максимум в 400 граммов. Ну не грабеж ли?

Или вот, к примеру, оливки без косточек. Казалось бы, давно уже для нас, казахстанцев, вполне привычный продукт, не экзотика. Стоила банка черных маслин в пределах 400–500 тенге, тоже не задаром, конечно. А сейчас? Да они даже на скидках не стоят столько, а минимум 600–700 тенге, а без скидок цена уже перешагнула за тысячу.

Подорожало все самое простое и необходимое: зелень, крупы, сахар (не покупаем сто лет, но ропота о его стоимости наслушалась предостаточно). А мясо? Та же курица – привет плюс 20– 30% за упаковку крылышек.

Сыр – отдельная боль. На ум приходят лишь нецензурные выражения, когда кладу в тележку очевидно уменьшившийся в размерах, но существенно выросший в цене кусочек этого молочного продукта. За брусок весом в 300 граммов вынь да положь не менее 2 000 тенге, и это не сыр из лучших сыроварен Нидерландов.

Да, сыросодержащий продукт дешевле на треть, но я не хочу есть эрзац! И колбасу я хочу покупать из мяса, ну хотя бы частично, а не из ошметков птицефабрики. И мои желания не оттого, что я избалованная дамочка с запросами, а просто потому, что я трачу приличные деньги и взамен хочу получать приличное качество.

А с качеством ведь все хуже, у того же средства для мытья посуды. Купила на днях новую бутылку, наклонила вылить немного на губку, а оно как потекло щедрой струей! Разбавляют, значит, нещадно. При этом бутылка того же размера, а цена выросла на 30%. Та же история и с гелем для стирки: цена выше – средство жиже. Ладно, хоть упаковку не делают меньшего объема, как уже давно практикуют производители молока и того же подсолнечного масла.

И вот так начнешь возмущаться, и тут же слышишь в ответ от владельцев придомовых магазинов: а что мы можем сделать? Мы же и сами страдаем, нам закуп дороже обходится, вот и вынуждены розничные цены поднимать, не себе же в убыток работать. И вообще, это, мол, все доллар виноват, он, отличающийся непостоянством, загоняет всех в кабальные условия купли-продажи.

Правду сказать, историю про злой доллар слышу я не первый год. Чуть что – бакс виноват. И вроде бы правильно: скакнула американская валюта – взлетели цены, реализаторы хором заголосили о вынужденном повышении цен на продукцию. Только вот уже вроде и доллар вернулся на прежнее место, а селедка та же все никак. И уже вряд ли себе это позволит.

Вот и выходит, как в анекдоте: поднялся доллар – подняли цены; доллар упал – ни один негодяй цены не опустил. Значит, дело не в долларе, а в негодяях.

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