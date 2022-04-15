Занятия по организации участия женщин в мирном урегулировании военных конфликтов были организованы Министерством обороны Республики Казахстан совместно с Посольством Великобритании в г. Алматы. В качестве обучаемых участвовали представители силовых ведомств Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана.

С докладами в рамках курса выступали казахстанские инструкторы Центра миротворческой подготовки Министерства обороны.

В современных реалиях всесторонний прогресс государств во многом зависит от обеспечения прав женщин, создания необходимых условий для полноценной реализации их потенциала.

Как отмечал Президент страны Касым-Жомарт Токаев на глобальном форуме «Поколение равенства», Казахстан последовательно проводит прогрессивную политику, ориентированную на поддержку женщин. В 2021 году был подписан Указ о дальнейших мерах в области прав человека, одним из основных направлений которого является обеспечение гендерного равенства. В текущем году Главой государства утвержден План дальнейших мер в области прав человека и верховенства закона, предусматривающий ликвидацию дискриминации в отношении женщин, продвижение равных прав и возможностей мужчин и женщин.

В программе также были предусмотрены доклады Главы представительства структуры «ООН-женщины» в Республике Казахстан Марии Доценко и онлайн-подключение военного консультанта по гендерным вопросам Вооруженных сил Великобритании.

Региональный курс проходит с 11 по 15 апреля в рамках выполнения Плана мероприятий по реализации резолюций, принятых Советом Безопасности Организации Объединенных Наций, по равноправному и всестороннему участию женщин в предотвращении и урегулировании конфликтов, обеспечении мира и безопасности, предупреждению насилия против женщин, повышению осведомленности, усилению взаимодействия с гражданским обществом в вопросах предупреждения конфликтов и защиты женщин на 2022-2025 годы.