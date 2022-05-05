Экономика
Курс тенге полностью отыграл свое падение
Михаил Максимов

Уравнение со многими неизвестными

Курс тенге полностью отыграл свое падение, произошедшее под давлением геополитики.

По итогам торгов на Казахстанской валютной бирже (KASE) в среду средневзвешенный курс тенге составил 436,87 тенге за доллар. Таким образом национальная валюта республики вернулась на уровень до 24 февраля, когда началось ее резкое падение вслед за рублем из-за начавшихся военных действий в Украине. При этом эксперты воздерживаются от оценок, насколько стабильной окажется позитивная тенденция.

Примечательно, что курс тенге повторяет аналогичный тренд курса рубля, который также вернулся на «довоенный» уровень и пробил психологическую отметку в 70 рублей за доллар.

Между тем эксперты финансового рынка РФ призывают не поддаваться излишнему оптимизму, напоминая, что укрепление рубля – следствие административных ограничений на движение капитала и жестких требований к экспортерам по продаже валюты на внутреннем рынке. Кроме того, рубль растет на фоне резкого снижения спроса на валюту из-за сокращения импорта в Россию по причине санкционных ограничений.

«Курс рубля теперь преимущественно формируется соотношением экспорта и импорта, а потоки капитала из-за введенных ограничений слабо влияют на него», – отмечают эксперты инвестбанка SberCIB Investment Research.

Участники рынка напоминают: нынешнее – во многом искусственное – укрепление рубля еще не учитывает перспектив ослабления экономики России, чей пик, по прогнозам Центробанка, придется на четвертый квартал текущего года.

Кроме того, значительная неопределенность связана с тем, насколько серьезным окажется эффект для экономики РФ от шестого пакета санкций Евросоюза, который, как ожидается, предусматривает поэтапный запрет всего импорта российской нефти в ЕС.

Как известно, Национальный банк Казахстана не таргетирует курс тенге и продолжает придерживаться режима гибкого курсообразования. Вместе с тем он отмечает, что в кратко­срочной перспективе волатильность тенге будет зависеть от изменения геополитической обстановки, ожиданий внутренних участников и ситуации на мировых рынках.

Аналитики Ассоциации финансистов Казахстана (АФК) отмечают, что казахстанская макростатистика, вышедшая 3 мая, оказалась неоднозначной.

«С одной стороны, по данным Бюро национальной статистики, в апреле усилилось инфляционное давление – инфляция в годовом выражении составила 13,2%. С другой стороны, по предварительной оценке Нацбанка, за первый квартал текущий счет платежного баланса впервые за два года сложился с профицитом – 2,2 млрд долларов. Экспорт вырос на 66,4% за счет увеличения цен на энергоресурсы, тогда как рост импорта составил лишь 17%. Соответственно, повышенные объемы валютной выручки на фоне снижения спроса на нее со стороны импортеров оказали поддержу тенге в первом квартале года», – отмечают экс­перты АФК.

С одной стороны, Казахстан получает выгоду от выросших цен на нефть на фоне международной нестабильности. С другой – дорожающие нефть и газ выступают факторами роста цен на продукцию европейских производителей, которую Казахстан импортирует.

Тем временем обнадеживающая новость пришла от Министерства энергетики. Глава ведомства Болат Акчулаков сообщил журналистам, что мартовская авария на нефтеналивном оборудовании Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) может привести к потерям в нефтедобыче на уровне лишь 300–350 тыс. тонн сырья, тогда как министерство не исключало снижения на 2 млн тонн.

По оценке министра, нефтедобытчики смогут компенсировать вынужденное снижение до конца года и выйти на плановые уровни производства.

«Динамика тенге с февраля по май наглядно продемонстрировала то, насколько сложно прогнозировать движение курса в условиях геополитической неопределенности, беспрецедентных санкционных и контрсанкционных решений. Объективно говоря, мало кто верил в возможность возврата курса к «докризисному» уровню, но это случилось. Поэтому сегодня мало кто возьмется с ответственностью дать прогноз относительно движения курса национальной валюты. В этом уравнении слишком много неизвестных», – поделился мнением представитель департамента казначейства одного из крупных банков.

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