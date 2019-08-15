​Курс устанавливает рынок

Относительно стабильный курс тенге в текущем году, ослабевший с начала года к 12 авгус­та лишь на 0,9%, стал поводом для возникновения в обществе предположений о сворачивании политики свободно плавающего обменного курса в пользу фиксированных, конт­ролируемых показателей. Кроме того, эта версия получила дополнительный вес на фоне снижения размера валютной составляющей в золотовалютных резервах Нацбанка. Некоторые представители экспертного сообщества предположили, что складываю­щаяся картина может свидетельствовать о том, что регулятор расходует резервы для поддержки тенге.

Выступая во вторник на заседании правительства, председатель Национального банка Ерболат Досаев отметил, что ситуация на внутреннем валютном рынке развивается под влиянием в большей степени внешних факторов. По состоянию на 12 августа курс тенге составил 387,48 тенге за доллар США. По его словам, наб­людающаяся динамика курса в значительной степени обусловлена нестабильностью на мировом нефтяном рынке.

– Ситуация во внешнем секторе остается нестабильной. Неф­тяные котировки подвержены значительной волатильности. За неделю, с 31 июля по 7 августа, мировые цены на нефть резко снизились с 65,2 до 56,2 доллара США за баррель после объяв­ления президентом США о введении пошлин на товары из Китая, – прокомментировал Ерболат Досаев.

Между тем вечером во вторник мировые цены на нефть уверенно пошли в рост после сообщений о том, что Вашингтон отложил введение пошлин на товары из КНР до декабря. Цена октябрьских фьючерсов на североморскую неф­тяную смесь марки Brent выросла на 3,07%, до 60,37 доллара за баррель. Валюты развивающихся рынков, включая российский рубль и казахстанский тенге, позитивно отреагировали на ослабление рисков вокруг торговли Вашинг­тона и Пекина. В среду курс казахстанской национальной валюты укрепился на 1,33 тенге за доллар. Таким образом, курс тенге продемонст­рировал явную корреляцию с одним из важнейших глобальных факторов, оказывающих влияние на все развивающиеся рынки.

Директор департамента монетарных операций Национального банка Казахстана Алия Молдабекова также подтвердила приверженность регулятора политике рыночного формирования обменного курса тенге за исключением периодов, когда вмешательство регулятора необходимо для сглаживания резких колебаний и стабилизации рынка.

– Мы открыто публикуем данные о проводимых операциях на валютном рынке. Нетто-объем операций с начала 2019 года равен нулю. Правом осуществлять точечные интервенции мы воспользовались в марте после заявления Елбасы Нурсултана Назарбаева о сложении им полномочий Президента Казахстана. Тогда для стабилизации рынка и удовлетворения временно возросшего спроса на валюту мы продали 304 миллиона долларов. Но до конца месяца мы откупили этот объем и в результате сохранили нейтральное участие на валютном рынке, – отметила представитель Нацбанка.

Она также пояснила, что снижение золотовалютных активов на 3,2 млрд долларов с начала года, произошедшее за счет валютной части резервов, стало возможным из-за ряда факторов, не связанных с поддержкой курса.

Среди этих факторов Алия Молдабекова назвала обслуживание и погашение государственного внешнего долга, включая погашение внешних обязательств организациями квазигосударственного сектора, и погашение сделок «валютный своп» с БВУ, когда Национальный банк возвращал банкам доллары в обмен на тенге. Кроме того, на сокращение валютной части резервов повлия­ло уменьшение объема средств банков второго уровня на счетах Национального банка вследствие дедолларизации вкладов, а также сокращение объема валютных депозитов в БВУ за счет оттока средств некоторых клиентов на зарубежные счета.

– Таким образом, говорить о том, что снижение валютных активов связано с поддержкой Нацбанком обменного курса тенге, абсолютно неверно, – добавила она.

По данным Нацбанка, нынешнего уровня золотовалютных резервов Казахстана достаточно для покрытия более 7 месяцев импорта, что является важным международным показателем. Согласно мировой практике уровень достаточности резервов должен быть не ниже суммы, покрывающей 3 месяца импорта товаров и услуг.

– Таким образом, даже если Национальному банку потребуется участвовать на валютном рынке для стабилизации ситуации, текущего объема резервов более чем достаточно, – заключила Алия Молдабекова.

Представители главного банка страны традиционно не дают прогнозов по обменному курсу, что полностью соответствует декларируемой ведомством политике невмешательства в рыночное курсообразование. Динамика курса национальной валюты в значительной степени продолжит определяться глобальными факторами, в первую очередь в области торгового противостояния Вашингтона и Пекина, а также степенью аппетита инвесторов к рискам, присущим валютам развивающихся рынков.