Свежий выпуск
​Курс устанавливает рынок
Александр Вербинин

Относительно стабильный курс тенге в текущем году, ослабевший с начала года к 12 авгус­та лишь на 0,9%, стал поводом для возникновения в обществе предположений о сворачивании политики свободно плавающего обменного курса в пользу фиксированных, конт­ролируемых показателей. Кроме того, эта версия получила дополнительный вес на фоне снижения размера валютной составляющей в золотовалютных резервах Нацбанка. Некоторые представители экспертного сообщества предположили, что складываю­щаяся картина может свидетельствовать о том, что регулятор расходует резервы для поддержки тенге.

Выступая во вторник на заседании правительства, председатель Национального банка Ерболат Досаев отметил, что ситуация на внутреннем валютном рынке развивается под влиянием в большей степени внешних факторов. По состоянию на 12 августа курс тенге составил 387,48 тенге за доллар США. По его словам, наб­людающаяся динамика курса в значительной степени обусловлена нестабильностью на мировом нефтяном рынке.

– Ситуация во внешнем секторе остается нестабильной. Неф­тяные котировки подвержены значительной волатильности. За неделю, с 31 июля по 7 августа, мировые цены на нефть резко снизились с 65,2 до 56,2 доллара США за баррель после объяв­ления президентом США о введении пошлин на товары из Китая, – прокомментировал Ерболат Досаев.

Между тем вечером во вторник мировые цены на нефть уверенно пошли в рост после сообщений о том, что Вашингтон отложил введение пошлин на товары из КНР до декабря. Цена октябрьских фьючерсов на североморскую неф­тяную смесь марки Brent выросла на 3,07%, до 60,37 доллара за баррель. Валюты развивающихся рынков, включая российский рубль и казахстанский тенге, позитивно отреагировали на ослабление рисков вокруг торговли Вашинг­тона и Пекина. В среду курс казахстанской национальной валюты укрепился на 1,33 тенге за доллар. Таким образом, курс тенге продемонст­рировал явную корреляцию с одним из важнейших глобальных факторов, оказывающих влияние на все развивающиеся рынки.

Директор департамента монетарных операций Национального банка Казахстана Алия Молдабекова также подтвердила приверженность регулятора политике рыночного формирования обменного курса тенге за исключением периодов, когда вмешательство регулятора необходимо для сглаживания резких колебаний и стабилизации рынка.

– Мы открыто публикуем данные о проводимых операциях на валютном рынке. Нетто-объем операций с начала 2019 года равен нулю. Правом осуществлять точечные интервенции мы воспользовались в марте после заявления Елбасы Нурсултана Назарбаева о сложении им полномочий Президента Казахстана. Тогда для стабилизации рынка и удовлетворения временно возросшего спроса на валюту мы продали 304 миллиона долларов. Но до конца месяца мы откупили этот объем и в результате сохранили нейтральное участие на валютном рынке, – отметила представитель Нацбанка.

Она также пояснила, что снижение золотовалютных активов на 3,2 млрд долларов с начала года, произошедшее за счет валютной части резервов, стало возможным из-за ряда факторов, не связанных с поддержкой курса.

Среди этих факторов Алия Молдабекова назвала обслуживание и погашение государственного внешнего долга, включая погашение внешних обязательств организациями квазигосударственного сектора, и погашение сделок «валютный своп» с БВУ, когда Национальный банк возвращал банкам доллары в обмен на тенге. Кроме того, на сокращение валютной части резервов повлия­ло уменьшение объема средств банков второго уровня на счетах Национального банка вследствие дедолларизации вкладов, а также сокращение объема валютных депозитов в БВУ за счет оттока средств некоторых клиентов на зарубежные счета.

– Таким образом, говорить о том, что снижение валютных активов связано с поддержкой Нацбанком обменного курса тенге, абсолютно неверно, – добавила она.

По данным Нацбанка, нынешнего уровня золотовалютных резервов Казахстана достаточно для покрытия более 7 месяцев импорта, что является важным международным показателем. Согласно мировой практике уровень достаточности резервов должен быть не ниже суммы, покрывающей 3 месяца импорта товаров и услуг.

– Таким образом, даже если Национальному банку потребуется участвовать на валютном рынке для стабилизации ситуации, текущего объема резервов более чем достаточно, – заключила Алия Молдабекова.

Представители главного банка страны традиционно не дают прогнозов по обменному курсу, что полностью соответствует декларируемой ведомством политике невмешательства в рыночное курсообразование. Динамика курса национальной валюты в значительной степени продолжит определяться глобальными факторами, в первую очередь в области торгового противостояния Вашингтона и Пекина, а также степенью аппетита инвесторов к рискам, присущим валютам развивающихся рынков.

Популярное

Все
Известные казахстанцы высказались о роли референдума в дальнейшей судьбе страны
Коллекция средневековых монет заставляет по-новому взглянуть на прошлое Казахстана
Каким видят будущее политической системы Казахстана эксперты
Знаменитый мавзолей Ахмета Яссауи оказался в зоне риска
Новые способы госзакупок вводятся с 1 июля в Казахстане
Между Казахстаном и Россией возобновляется курсирование поездов – расписание
Повлияло ли льготное кредитование на стоимость автомобилей, ответил эксперт
Один из ведущих театров Казахстана объявил о ребрендинге
Закон Республики Казахстан
Какова судьба елей, которые росли в "золотом квадрате" Алматы
Не статус разоряет, а налоги
Алматинский апорт теперь будет расти в Азербайджане
Дойти до каждого
«Народный артист» возвращается
Победа над коррупцией – критически важное условие для успеха в построении Нового Казахстана
По вопросам депутатской деятельности
Узнаваемость, доступность и доброжелательность
Помощь рядом
В центре внимания – молодежь
По пути оздоровления экономики
Казахстанцы штурмуют автосалоны на фоне запуска новой кредитной программы
Казахстанцев попросили не паниковать по поводу автокредитов
Касым-Жомарт Токаев провел встречу с представителями бизнеса – самое главное
Кто из казахстанцев не сможет участвовать в программе льготного автокредитования
Лев Лещенко получил ИИН в алматинском ЦОНе
Прогноз погоды на лето в Казахстане представили синоптики
Мошенники завлекают казахстанцев акциями компании "KAZ Minerals"
Фото с утренней прогулки Токаева появилось в Сети
Экс-аким Кульсары объяснил скандальное видео с "закладкой наркотиков"
Мошенница набросилась на полицейских с ножом при задержании в Алматы
Руководство Нацмузея подозревают в хищении 146 млн бюджетных тенге
Министр сельского хозяйства раскритиковал темпы развития животноводства в Казахстане
Назван средний размер пенсии в Казахстане
ОДКБ и Казахстан: о целях организации на ближайшее будущее высказался эксперт
Каждый год в Германии около 50 тыс. человек отправляются в тюрьму просто потому, что не могут выплатить назначенный судом штраф
Что сейчас происходит со школьной медициной в Казахстане
Токаев провел встречу с Путиным после саммита ОДКБ
Условия льготного автокредитования утвердили в Казахстане
Непобеждённый боксёр Муса Ямак умер во время боя
Вице-премьер Тугжанов высказался о статусе русского языка в Казахстане
ПРОЕКТ Закона РК "О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан"
Участие казахстанцев в управлении государством расширится – Карин о поправках в Конституцию
Судьба Казахстана находится в руках каждого гражданина – эксперт
Тугжанов высказался о снижении пенсионного возраста в Казахстане
Информацию о предложении отменить статус русского языка прокомментировал мажилисмен
Не все так просто
Какой будет погода в мае для казахстанцев
"Казахстан инициирует выход из ЕАЭС": сообщение прокомментировали в Минторговли
Стала известна причина гибели лошадей в Атырауской области
Как изменит жизнь каждого казахстанца конституционная реформа
Что думают эксперты о предложении Токаева провести референдум в Казахстане
Участники учений заявили об обмане со стороны военкомата Мангистау
Первоклассника насиловали в частной школе в Алматы
Задержан подозреваемый в гибели солдата-срочника в Жамбылской области
Глава Народной партии Казахстана прокомментировал предложение провести в стране референдум
Токаев: Казахстанская армия заслужила признание на международном уровне
Соцвыплаты повысили дополнительно с апреля в Казахстане
Десятки павлодарцев рискуют остаться без своих домов из-за неожиданного решения местных властей
Научное открытие фронтового военного врача из Казахстана
Скончалась глава Ассоциации предприятий легкой промышленности Казахстана

Читайте также

Свежий выпуск
В чем сила музеев?
Свежий выпуск
Время активной работы
Свежий выпуск
Помощь рядом
Свежий выпуск
Большой совет

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]