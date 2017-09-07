Курсант Нацгвардии РК погиб от удара ножом

Курсант военного института Национальной гвардии РК в Северо-Казахстанской области умер от удара ножом, нанесенного сослуживцем, передает Tengrinews.kz.
Как сообщает портал, ссылаясь на пресс-службу Национальной гвардии РК, 7 сентября в 14.45 часов в лазарет военного института был доставлен курсант третьего курса рядовой Турсын Г.А. с колото-резаным ранением.
"Силами медицинского персонала и двух бригад "скорой" ему была оказана медицинская помощь, но усилия медиков оказались безуспешными, и в 15.45 констатирована смерть рядового", – говорится в сообщении.
По поводу инцидента назначено служебное расследование. На месте работают следственно-оперативная группа ДВД СКО, сотрудники военно-следственного управления и военной прокуратуры Петропавловского гарнизона.
"Командование Национальной гвардии РК выражает искренние соболезнования родным и близким курсанта Турсын Г.А", – говорится в сообщении.
Как отметили в пресс-службе, причиной произошедшего послужил межличностный конфликт между двумя военнослужащими. Личность второго участника инцидента установлена, но в интересах следствия не разглашается.