Курсанта военного института нашли мертвым в Алматы

3 марта 2023 года на посту караульного наряда учебного центра Военного института Сухопутных войск без признаков жизни был обнаружен курсант 1 курса, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал Министерства обороны Казахстана.

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«По факту начато досудебное расследование. Для установления причин и обстоятельств произошедшего направлена специальная комиссия во главе с первым заместителем главнокомандующего Сухопутными войсками РК», – отметили в Минобороны.

Иная информация в соответствии со статьей 201 УПК РК не подлежит разглашению в интересах следствия.

Командование и личный состав Вооруженных сил выражают глубокие соболезнования родным и близким погибшего.