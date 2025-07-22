Практика проходит как на борту боевых кораблей, так и в учебно-тренировочных центрах

Фото пресс-службы Актауского военного гарнизона

Со 2 по 26 июля в Актау проходит морская практика курсантов военно-морской кафедры Военного института Сил воздушной обороны имени дважды Героя Советского Союза Талгата Бигельдинова. Учебные сборы организованы на базе воинской части 29011 Военно-морских сил Вооружённых Сил Республики Казахстан, передает Kazpravda.kz

Будущие офицеры отрабатывают практические навыки в действующих частях и подразделениях ВМС. В рамках подготовки они осваивают принципы вахтенной и штурманской службы, тренируются в условиях, приближенных к реальной морской обстановке.

На старте курса курсанты прошли инструктаж по технике безопасности, были распределены по подразделениям и получили зачетные листы. Особое внимание во время сборов уделяется действиям в аварийных ситуациях, работе с водолазным снаряжением и освоению навыков выживания на воде.

Кроме основной учебной программы, организованы культурно-воспитательные мероприятия. Курсанты посещают музеи, памятники и знакомятся с историей и достопримечательностями Актау.

— Морская среда учит оперативному мышлению, дисциплине и ответственности. Это незаменимый опыт, который позволяет курсантам не только закрепить теоретические знания, но и сформировать профессиональные качества, — отметил капитан 1 ранга, доцент военно-морского факультета Артур Тудаков.

Корабельная практика способствует личностному росту курсантов, формированию боевых и профессиональных навыков, необходимых для службы в составе Военно-морских сил страны, отметили в военном гарнизоне.