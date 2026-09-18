Курсанты военного вуза выполнили первые тренировочные полеты

Служу отечеству!
Айман Аманжолова
корреспондент

Будущие военные летчики – курсанты 4-го курса Военного института Сил воздушной обороны имени дважды Героя Советского Союза Талгата Бегельдинова выполнили полеты на учебно-тренировочном самолете L-39, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Минобороны

Фото: пресс-служба министерства обороны РК

Практические занятия прошли под руководством летчиков-инструкторов. Перед вылетом курсанты тщательно изучили полетные задания и совместно с инструкторами обсудили основные этапы предстоящего занятия.

Во время полетов курсанты отработали навыки управления воздушным судном, ориентирования в пространстве и принятия правильных решений в штатных ситуациях.

После завершения полетов был проведен разбор выполненных заданий и действий курсантов, что позволило им оценить результаты и определить направления для дальнейшего совершенствования профессиональных навыков.

– Это мой первый полет. Сегодня я самостоятельно совершил посадку. Для меня это важный опытом и шаг в освоении профессии, – отметил курсант Алишер Кенес.

Учебно-тренировочные полеты являются важной частью подготовки военных летчиков. Каждый выполненный полет не только расширяет практический опыт курсантов, но и способствует формированию профессиональной уверенности.

#курсант #МО #полет

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