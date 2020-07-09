Курсирование еще ряда поездов временно отменили в РК

Общество
1549
В АО "Пассажирские перевозки" сообщили о временной отмене курсирования некоторых пассажирских поездов, передает Kazpravda.kz.

В соответствии с решением Государственной комиссии РК от 2 июля, постановлением Главного государственного санитарного врача РК №44 от 3 июля и на основании письма Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК от 8 июля в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции временно приостанавливается курсирование следующих пассажирских поездов до отмены данного решения:

1) с 9 июля по ст.Алматы-2 № 29/30 "Алматы-2 – Атырау" отправлением из Алматы с 9 июля, отправлением из Атырау с 11 июля.

2) С 10 июля по ст.Мангистау № 37/38 "Мангистау - Нур-Султан Нурлы жол" отправлением из Мангистау с 10 июля, прибытием/отправлением из Нур-Султан Нурлы жол с 12 июля, прибытием в Мангистау 14 июля.

3) С 10 июля по ст. Мангистау № 309/310 "Мангистау - Актобе" отправлением из Мангистау с 10 июля, прибытием/отправлением из Актобе с 11 июля, прибытием в Мангистау 13 июля.

4) С 10 июля по ст. Мангистау № 657/658 "Мангистау – Бейнеу" отправлением из Мангистау с 10 июля, прибытием/отправлением из Бейнеу с 11 июля, прибытием в Мангистау 12 июля.

5) С 11 июля по ст. Алматы-2 № 77/78 "Алматы-2 - Мангистау" отправлением из Алматы-2 11 июля прибытием/отправлением из Мангистау с 14 июля, прибытием в Алматы-2 с 17 июля.

6) С 13 июля по ст. Мангистау № 77/78 "Мангистау - Алматы-2" отправлением из Мангистау с 13 июля, прибытием/отправлением из Алматы-2 с 16 июля, прибытием Мангистау 19 июля.

"Пассажиры, ранее оформившие проездные документы (билеты) на указанные поезда, могут оформить возврат и получить деньги в полном объеме без удержаний. Возврат платежей за билеты производится наличным и безналичным расчетом в зависимости от порядка возврата и способа приобретения билета", - говорится в информации.

Всю справочную информацию по графику движения пассажирских поездов можно узнавать по номеру "105".

"Национальный перевозчик просит пассажиров отнестись с пониманием к принимаемым мерам и соблюдать санитарно-эпидемиологические требования в период распространения коронавирусной пандемии", - добавили в пресс-службе.

Популярное

Все
Созидательная сила «четвертой власти»
Теплицы просят угля
За семь с половиной месяцев житель столицы смог обмануть более ста человек почти на сто миллионов тенге
В Кызылорде мать семерых детей исключили из очереди на жилье
Коммунальная ломка
Модернизация ЖКХ: с учетом утвержденных тарифов
И доверие, и ответственность
Земельный хай-пай
Гуманист и реформатор
Заглянем в запасники
Новый спорткомплекс в Астане
Поэт, признанный миром
Победа в гостях
Подвижник
Льготные микрокредиты с 2023 года смогут получать казахстанцы: кто и как
Запрет на вывоз ГСМ автотранспортом хотят продлить в Казахстане
В Сеть попали шокирующие кадры с живодером, насмерть забившим кота в Павлодаре
Объявлены дата и место нового сольного концерта Димаша Кудайбергена
Президент ждет от нас справедливых решений – Смаилов на заседании по демонополизации экономики
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 21 декабря
У акимов станет больше заместителей
Токаев обсудил перспективы производства пассажирских вагонов в РК с главой Stadler Rail AG
Заболеваемость Covid-19 выросла в Казахстане: врачи рекомендуют носить защитные маски
Казахстанцы накопили перед банками и микрокредитными организациями задолженности на сумму 14,3 трлн тенге. Должникам государство решило помочь, разработав поправки о банкротстве физических лиц. Однако при таком количестве должников, недоумевают мажилисмены, некоторые нацкомпании строят шикарные гольф-клубы за государственные деньги, а потом выставляют их на приватизацию
"Air Seychelles" запускает рейсы в Казахстан
Зоопарк с дикими животными содержал глава ОПГ в Алматинской области
Школьник совершил суицид в Абайской области: новые подробности дела
Кто чаще всего занимается скотокрадством в Казахстане
Вопросы возврата капитала обсудили в Правительстве РК
Первый Центрально-Азиатский медиафорум пройдет в Астане
Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с Днем Независимости
Болеее 400 комфортных школ построят в Казахстане за два года
На 85-м году ушел из жизни Булат Аюханов – народный артист Казахстана, однокашник и близкий друг легендарного Рудольфа Нуреева
Семейчанке вынесли приговор за смерть пятерых человек в области Абай
В Правила возмещения части затрат казахстанским экспортерам внесли изменения
Тепла в голосах требует аким Павлодарской области от всех, к кому обращаются за помощью экибастузцы
Рост бедности продолжается в Казахстане
Глава Мажилиса созвал совместное заседание палат Парламента
Двухэтажный дом горит в Астане (видео)
Кыргызстану вновь продлят срок модернизации пунктов пропуска на таможенной границе ЕАЭС
Закон Республики Казахстан
Где можно будет посмотреть трансляцию церемонии инаугурации Касым-Жомарта Токаева
200 тысяч тенге за первичную регистрацию иностранных авто: Сенат принял закон
Хотел спасти котёнка: мальчик провалился под лёд на реке в Астане
Спецоперация в Кокшетау: задержан хозяин "склада" с наркотиками
ЧП в Экибастузе: низкие тарифы могли стать причиной аварии на ТЭЦ
"Был 10 лет в рабстве": видеообращение к полиции записал житель Жетысуской области
Дочь нашла мать убитой спустя трое суток после трагедии в СКО
В ДТП с автобусами в Караганде пострадали 18 человек, четверо из них – в тяжелом состоянии
Мамытбеков главе Минздрава: Куда делись деньги ФСМС
В центре столицы горит девятиэтажка (Видео)
Си Цзиньпин поздравил Касым-Жомарта Токаева
Автобусы столкнулись в Караганде: один погибший и более 10 пострадавших (видео)
Криминальный "авторитет" и лидер ОПГ – крупные задержания прошли в Астане (видео)
Токаев и Эрдоган поговорили по телефону
Фотографии Бишимбаева, разъезжающего на внедорожнике, прокомментировал Антикор
Генпрокуратура проверит обоснованность приватизации ряда энергетических объектов РК
Сенат требует принять меры в отношении не поддерживающих казахстанские товары супермаркетов
Эмомали Рахмон поздравил Касым-Жомарта Токаева с победой на выборах
Казахстан и ОАЭ будут взаимно защищать и поощрять инвестиции

Читайте также

Общество , Здравоохранение , COVID
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 21 декабря
Общество
Льготные микрокредиты с 2023 года смогут получать казахстан…
Общество
Земельный хай-пай
Общество
В Кызылорде мать семерых детей исключили из очереди на жилье

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]