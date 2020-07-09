Курсирование еще ряда поездов временно отменили в РК

В АО "Пассажирские перевозки" сообщили о временной отмене курсирования некоторых пассажирских поездов, передает Kazpravda.kz
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В соответствии с решением Государственной комиссии РК от 2 июля, постановлением Главного государственного санитарного врача РК №44 от 3 июля и на основании письма Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК от 8 июля в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции временно приостанавливается курсирование следующих пассажирских поездов до отмены данного решения:
1) с 9 июля по ст.Алматы-2 № 29/30 "Алматы-2 – Атырау" отправлением из Алматы с 9 июля, отправлением из Атырау с 11 июля.
2) С 10 июля по ст.Мангистау № 37/38 "Мангистау - Нур-Султан Нурлы жол" отправлением из Мангистау с 10 июля, прибытием/отправлением из Нур-Султан Нурлы жол с 12 июля, прибытием в Мангистау 14 июля.
3) С 10 июля по ст. Мангистау № 309/310 "Мангистау - Актобе" отправлением из Мангистау с 10 июля, прибытием/отправлением из Актобе с 11 июля, прибытием в Мангистау 13 июля.
4) С 10 июля по ст. Мангистау № 657/658 "Мангистау – Бейнеу" отправлением из Мангистау с 10 июля, прибытием/отправлением из Бейнеу с 11 июля, прибытием в Мангистау 12 июля.
5) С 11 июля по ст. Алматы-2 № 77/78 "Алматы-2 - Мангистау" отправлением из Алматы-2 11 июля прибытием/отправлением из Мангистау с 14 июля, прибытием в Алматы-2 с 17 июля.
6) С 13 июля по ст. Мангистау № 77/78 "Мангистау - Алматы-2" отправлением из Мангистау с 13 июля, прибытием/отправлением из Алматы-2 с 16 июля, прибытием Мангистау 19 июля.
"Пассажиры, ранее оформившие проездные документы (билеты) на указанные поезда, могут оформить возврат и получить деньги в полном объеме без удержаний. Возврат платежей за билеты производится наличным и безналичным расчетом в зависимости от порядка возврата и способа приобретения билета", - говорится в информации.
Всю справочную информацию по графику движения пассажирских поездов можно узнавать по номеру "105".
"Национальный перевозчик просит пассажиров отнестись с пониманием к принимаемым мерам и соблюдать санитарно-эпидемиологические требования в период распространения коронавирусной пандемии", - добавили в пресс-службе.