Курсом институциональных реформ

Прежде чем ответить на многочисленные вопросы представителей средств массовой информации, Президент поблагодарил журналистов за оказанное внимание и выступил с небольшим заявлением.

– Вам уже известно, как начинались выборы, как они проходили и каковы их предварительные итоги. Конечно, я сейчас нахожусь в состоянии большого удовлетворения от такой высокой активности нашего населения. Это особенно важно для меня. Я работаю в должности Президента много лет и считаю, что это оценка моего труда за годы независимости Казахстана и тех достижений, которые мы имеем на сегодняшний день. Главные среди них – строительство государства, объединение многоэтнической страны для достижения общих целей, рост экономики и авторитета Казахстана, установление дружеских отношений со всеми соседями по периметру наших границ, а также предложенные мной программы.

Ключевая задача Стратегии «Казахстан-2050» – вхождение в число 30 самых развитых государств мира. Мы реализуем программу индустриа­лизации, которая предусматривает строительство совершенно новой экономики, не зависящей от сырьевых ресурсов. Первая пятилетка данной программы завершена. Введено около 800 новых предприятий обрабатывающей промышленности, которые сейчас, в условиях упавших сырьевых цен, помогают нам держать экономику на плаву. Вторая пятилетка посвящена инновационному развитию. Для данной программы выделено соответствующее финансирование, обеспечено участие международных транснациональных компаний и финансовых институтов.

Реализуется инфраструктурная программа «Нұрлы жол», которая предполагает совместную работу по возрождению Великого шелкового пути через территорию нашей республики, чтобы покрыть ее сетью автомобильных и железных дорог, связывающих регио­ны, и сделать Казахстан транзитным государством.

Я также придаю очень большое значение пяти институциональным реформам. Считаю их вторым этапом развития нашего независимого государства, к которому мы шли 20 лет. Одно из направлений реформ – создание профессионального, не коррумпированного государственного аппарата, служащего народу. Важно обеспечить соблюдение принципа меритократии. Единственное требование на госслужбе – профессионализм, компетентность и соответствующий опыт.

Второе направление – верховенство закона. По этим двум пунктам предстоит огромная, тяжелая, болезненная реформа. И я знаю, что нужно для этого делать.

На основе данных направлений может спокойно развиваться бизнес и индустриализация, а затем формироваться идентичность – единый казахстанский народ. На базе всех предыдущих четырех реформ – дальнейшее повышение открытости и демократизация казахстанского общества.

Сказать это легко, но реализовать будет непросто. Для меня было очень важно получить мандат на претворение в жизнь пяти институциональных реформ. Теперь я имею возможность, опираясь на абсолютное доверие народа, осуществить их в предстоящие годы, на которые меня избрал народ. Затем Нурсултан Назарбаев ответил на вопросы журналистов.

Ж. ТОЛЕМИСОВА, телеканал «Қазақстан»:

– Уважаемый Президент, от имени всех журналистов поздравляю Вас с яркой победой на выборах. Во время прошлой электоральной кампании Вы сказали: «Мы показали, если обыч­но выборы Президента разделяют народ и страну на разные блоки, то мы объединились». Как бы Вы охарактеризовали нынешние выборы?

– Как вам известно, инициатором нынешних выборов стала Ассамблея народа Казахстана. Символично, что народ приходил на эти выборы вместе с детьми, и везде царило праздничное настроение. Моя ранее озвученная и последовательно проводимая политика нацелена на единство многонационального народа Казахстана, спокойствие в стране, развитие экономики государства и улучшение благосостояния граждан. Внутренняя и внешняя политика в этом направлении не изменятся, и будет продолжен тот курс, который поддержал наш народ.

А. ИСТОМИН, телеканал «Хабар»:

– Господин Президент, в первую очередь я также хотел бы поздравить Вас с такой убедительной победой на выборах. Вчера казахстанцы мощным единым порывом вновь поддержали Ваш курс. Стоит ли ждать каких-то внутриполитических изменений в стране, чтобы не только сохранить достигнутое, но и приумножить?

– Состоявшиеся выборы являются подтверждением того, что народ поддерживает проводимый в стране курс. Поэтому у нас нет необходимости кардинально менять внутреннюю политику и тем более внешнюю. В то же время внутренняя политика будет меняться в свете пяти институциональных реформ. Их проведение потребует государственных затрат, подготовки новых кадров, аттестации государственных служащих, совершенствования системы их отбора для того, чтобы обеспечить принятие на службу, согласно заслугам.

Сформируется государственный аппарат, который будет автономным, не будет подвергаться влиянию конъюнк­туры, смене руководящих лиц. Государственная служба должна оставаться стабильной, туда должны подбираться люди, которые служат только стране и народу.

В этом плане и будут проведены политические изменения, а все остальные направления сохранятся, потому что именно этот курс поддержан народом.

П. ДУЛЬМАН, «Российская газета»:

– Нурсултан Абишевич, в ходе избирательной кампании очень много говорилось о кризисных моментах в экономике Казахстана, трудностях, которые имеются не только в Казахстане, но и в целом в мире. В связи с этим хотелось бы спросить о перспективах евразийского сотрудничества – не скажутся ли эти кризисные моменты на темпах интеграции?

– Кризис носит мировой характер, внутреннего экономического кризиса в Казахстане нет. Он привнесен ухудшением конъюнктуры цен на наши основные экспортные товары на мировых рынках, а также санкциями между Европой и Россией, которая является нашим крупным торговым партнером. Казахстанским ответом на кризисные проявления является программа «Нұрлы жол», в рамках которой будут строиться тысячи километров автомобильных и железных дорог, аэропорты, доступное жилье, будет проводиться реконструкция ЖКХ и другие меры, направленные на то, чтобы дать людям работу.

Крупные предприятия из-за снижения цен будут вынуждены сокращать рабочих. С учетом этого государство проводит контрцикличную политику, в рамках которой накопленные в Национальном фонде средства направляются на инфраструктурные проекты, индустриализацию.

Что касается Евразийского экономического союза, то это необходимый для всех наших стран проект. Мы предупреждали, что вызовы будут. Да, сейчас сократился товарооборот в ЕАЭС. Однако это естественно, поскольку уменьшились цены на наши товары. При этом данное снижение никоим образом не задевает суть интеграции, которая заключается в том, что границы для передвижения капитала, труда остаются открытыми. Также компании переходят с рынка одной страны в другую, создаются совместные предприятия. Таким образом формируется интеграционная база.

После завершения кризисных проявлений, я надеюсь, Евразийский экономический союз продемонстрирует свою жизнеспособность и явит собой лучший пример на постсоветском пространстве. К нему уже проявляют интерес 40 стран мира, включая Турцию, Вьетнам, страны Восточной Европы и другие государства, которые хотят иметь свободную торговлю с союзом. Конечно, центральным звеном объединения является Россия как крупная страна с большой экономикой. Думаю, что она выстоит в нынешних условиях, поскольку санкции вечными не бывают. И ситуация в Украине, наверное, в конце концов наладится, любая война заканчивается миром.

Д. ШОЛК, независимый журналист:

– Как изменится внешняя политика Республики Казахстан в течение Вашего нового срока?

– Казахстан проводит многовекторную внешнюю политику. Мы – страна, которая находится внутри материка, не имеет выхода к морю. Поэтому прежде всего наш приоритет – соседние Россия и Китайская Народная Республика. Это огромные рынки для нашей страны, мы их используем в полной мере. С Россией у нас взаимодействие ведется в рамках ЕАЭС, с Китаем мы работаем в направлении возрождения Великого шелкового пути.

Во-вторых, мы имеем самый большой товарооборот с Европейским союзом. В конце прошлого года я подписал документ о завершении переговоров по проекту Соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве РК и ЕС. Поэтому сотрудничество с Евросоюзом остается в числе приоритетов.

Также мы поддерживаем очень добрые отношения с исламским миром. Укрепляем взаимодействие с государствами, с которыми мы торгуем. Очень важный инфраструктурный проект для нас – железная дорога из Казахстана через Туркменистан и Иран к Персидскому заливу, что открывает нам сотрудничество с Индией, Пакистаном, арабскими странами. Посредством подобной интеграции мы выходим на крупные рынки, поэтому такую политику мы не собираемся менять.

С США у нас также добрые отношения, которые мы продолжим последовательно развивать. Кроме того, мы усиливаем сотрудничество с государствами Юго-Восточной Азии, в частности с Кореей.

К. ТОКАБАЕВ, «Алаш айнасы»:

– Нурсултан Абишевич, Вы перед Казахстаном поставили большую задачу о вхождении в число 30 развитых стран мира. В сегодняшнем нестабильном мире осуществить ее непросто. К тому же мы должны быть конкурентоспособными не только экономически, но также и на уровне культуры государства. С этой точки зрения каковы будут задачи для культуры и искусства? Не повлияет ли кризис на их развитие?

– Очень хороший вопрос. Ни одно государство не может развиваться и расти односторонне. Чтобы создать сильное, динамично развивающееся, цивилизованное государство, должны вместе развиваться экономика, быт и культура. Как вы и сами знаете, за эти годы мы провели очень большую работу. В рамках Года культуры в Казахстане мы открыли несколько театров и концертных залов, создали несколько новых организаций искусств. В рамках программы Культурное наследие «Мәдени мұра» была исследована вся история Казахстана, и по всему миру были собраны многочисленные данные, касающиеся истории казахской земли и ее народа. А вхождение в число 30 развитых стран мира означает, что наша культура должна стать вровень с культурой этих 30 государств. В этом направлении нам предстоит большая работа.

Мы будем проводить выставку «ЭКСПО-2017», на которой покажем новую экономику, новую энергетику. Вместе с тем мы должны показать и свою культуру. Наши люди искусства должны показать, насколько они талантливы. Перед нашей творческой интеллигенцией стоят большие задачи по созданию новых, современных произведений, которые будут отражать ценности, культуру и традиции, которые мы получили в наследие от наших предков. У нас должны быть новые фильмы, литературные произведения, театральные постановки. Забота о культуре и ее поддержка никогда не будут приостановлены.

М. ЕСЕН, независимый журналист:

– В республике действует множество государственных программ, которые затрагивают сферы образования, медицину, сельское хозяйство и другие направления. Их диапазон и глубина действительно удивляют, но как же добиться того, чтобы они более качественно исполнялись?

– Какие-то программы мы сократим, сконцентрируемся на главных направлениях. Те программные документы, которые я утверждал, всегда обеспечивались средствами. В результате контроля за их правильным расходованием все они выполнялись.

Например, благодаря программе в области развития культуры мы построили большое количество театров, библиотек, концертных залов, создали новые художественные коллективы. Проведена работа по поиску во всем мире источников, рассказывающих об истории наших предков, воссозданию их культурного наследия.

Принесли эффект и экономические программы. Так, в области индустрии мы построили новые предприятия, создали рабочие места, новые рабочие профессии.

Очень важное значение имеет программа поддержки сельского хозяйства. Его необходимо субсидировать, как делают во всем мире. Цель помощи аграрному сектору заключается в том, чтобы увеличить добавленную стоимость продукции, глубину переработки.

В целом мы приняли и исполняем необходимые программы, и главный вопрос в том, чтобы их контролировать. Этим занимаюсь и лично я, и Правительство. Уверен, что все наши программы будут выполнены и принесут результат.

И. ЦЯО, телеканал CCTV:

– Как нам всем известно, для дальнейшего развития экономики Вы определились с одним из инструментов инфраструктурного развития – «Нұрлы жол». Скажите, пожалуйста, как эта программа связана с проектом возрождения Великого шелкового пути?

– Она тесно связана с данным проек­том, поскольку, осуществляя программу «Нұрлы жол», мы завершаем строительство автомобильной дороги Западный Китай – Западная Европа. Ее общая протяженность составляет около 8 тысяч километров. Она пройдет через Китай, Казахстан, Россию и Европу, по территории нашей страны протяженность составляет 2 700 километров. Мы завершаем строительство данной дороги в текущем году – фактически это и есть Шелковый путь.

Также в прошлом году мы завершили строительство железной дороги из центра Казахстана к Каспийскому морю. Теперь Китай с Каспием связывает единый железнодорожный маршрут. Контейнеры из порта Ляньюньган через Казахстан в Европу уже идут, мы значительно увеличим их количество. Авиационное сообщение между нашими странами также имеется. Все создаваемые коммуникации направлены на формирование Великого шелкового пути, о чем говорил в своем выступлении председатель Си Цзиньпин. Его визит мы ожидаем в начале мая и обсудим совершенно новую программу сотрудничества с Китайской Народной Республикой по диверсификации экономики Казахстана. Совместно мы построим десятки совершенно новых предприятий. Так что Великий шелковый путь и наша программа «Нұрлы жол» гармонично дополняют друг друга.

В. ШПАКОВ, «Экспресс-К»:

– Господин Президент, ввиду того, что вводится режим экономии бюджета, многих казахстанцев волнует: не будут ли урезаться расходы на социальную сферу?

– Сейчас, действительно, мы осуществляем экономию. Мы сократили количество министерств, агентств, комитетов. Ведется работа по избавлению от непрофильных активов ФНБ «Самрук-Казына». Полномочия цент­ральных госорганов передаются на места. То есть вся эта системная работа направлена на то, чтобы экономить средства. Ведь чиновничество, государственные структуры имеют способность незаметно «размножаться». И периодически следует проводить сокращения. Оптимизируются затраты и в экономике, внедряется политика рационального использования энергии, воды, других ресурсов.

Но в социальной сфере никакой экономии не планируется. Наши обязательства перед народом по пенсионному обеспечению, государственному социальному обеспечению, пособиям – все это сокращаться не будет.

Р. ФРАНЦЕВ, «Россия 24»:

– Позвольте еще раз поздравить с убедительной победой. Вопрос мой также связан с победой, но с несколько другой. Близится знаменательная дата – 70-летие Великой Победы. Планируете ли Вы посетить 9 мая торжественные мероприятия в Москве? Если да, то запланированы ли какие-то встречи? Что хотелось бы обсудить во время этого визита?

– Я принял решение, что буду участвовать 9 мая в Параде Победы. У нас в Казахстане 7 мая также пройдет парад, посвященный Дню защитника Отечества. В ходе мероприятия я встречусь с нашими ветеранами и 8 мая прибуду в Москву, где состоится заседание Высшего Евразийского экономического совета и Организации Договора о коллективной безопасности. Мы используем эти мероприятия, чтобы также провести двустороннюю встречу с Президентом России, другими коллегами, которые там будут, для обсуждения наших отношений.

Что касается празднования 70-летия, то это Великая Победа для всех нас. Мы тогда были в одной стране и воевали все вместе. Практически в каждой семье Казахстана, так же как и в России, кто-то участвовал в войне, кто-то погиб на полях сражений. Ветеранов остается все меньше и меньше, всех их мы взяли под свою заботу. И я уверен, что ветераны в Казахстане чувствуют себя хорошо, обеспечены всем необходимым.

Значение 9 мая в том, что это Великая Победа и великий наказ для будущих поколений – защищать Родину так, как защищали наши предки. Поэтому мы воспринимаем этот день как свой праздник.

Л. ТИЛЕУБАЕВА, «Егемен Қазақстан»:

– Нурсултан Абишевич, какие изменения со времени обретения независимости претерпела коренная система ценностей нашего народа? Что Вы думаете о современном состоянии национальных ценностей?

– Несмотря на то что мы стали частью современного мира, современной цивилизации, у казахстанского народа остаются свои, только ему присущие традиционные ценности. Это наша культура, наши традиции, гостеприимство казахского народа, почтение к старшему поколению и забота о младшем, уважение к женщине и матери, братское отношение друг к другу, родственное внимание к ближнему. Перечислять можно бесконечно. Это и есть наши казахстанские ценности. И мы должны их сохранить. Но ничего не остается неизменным. Поэтому мы вместе с тем должны впитывать современную культуру и жизненные ценности. Обогащать и развивать ими нашу культуру. Например, есть своя ценность в отношениях в условиях рыночной экономики, в отношениях с зарубежными странами. Сохраняя свое исконное, мы должны учиться у окружающего мира и развиваться.

Г. ЖАНДАГУЛОВА, «7 канал»:

– Нурсултан Абишевич, казах­станцы возлагали большие надежды на Кашаганский проект. Скажите, удастся ли запустить его в этом году?

– Кашаган – крупнейшее открытие в мире за последние 40 лет. Это очень сложное месторождение. Если говорить языком нефтяников, его нефть очень вязкая, сернистая, и там огромное пластовое давление. Такое сложное месторождение не просто осваивать.

В соответствии с нашими программами, мы надеялись получить на Кашагане в 2014 году первую нефть, но случаются всякие неожиданности, форс-мажорные обстоятельства. Были обнаружены трещины в трубах, которые проходили как под водой, так и над ней. Если бы работа была продолжена, могла случиться крупная авария, поэтому пришлось приостановить освоение для замены труб высокого давления. Сейчас компания-оператор совместно с «КазМунайГазом» очень активно работают. В конце этого года или в 2016 году надеемся получить нефть, что станет серьезным подспорьем для выполнения всех наших программ. Это означает «большую» нефть и «большой» газ, строительство новых перерабатывающих предприятий, которые будут работать на наше будущее.

Ю. ЖИХОРЬ, «Новое поколение»:

– Нурсултан Абишевич, поздравляю Вас с таким доверием населения. Начиная с середины февраля в Казахстане активно муссируются слухи о том, что резкое ослабление тенге последует сразу после выборов. Так будет ли девальвация?

– Никаких резких изменений после выборов не будет, никаких предпосылок для этого нет. Будем работать так, как и работали раньше. Я уже предупреж­дал, и казахстанцы знают: если что-то намечается, я сам скажу, как от этого защититься и уберечься. Было колебание курса в связи с российским рублем. Но сейчас, как вы видите, ситуация стабилизировалась.

Также мы работаем над переходом к свободно плавающему курсу тенге. Это сложный вопрос, который мы решаем вместе с Международным валютным фондом, предоставляющим нам технические консультации. Это произойдет не ранее, чем через пять лет. К этому времени в экономике должны быть созданы условия для развития финансовой системы Казахстана.

Д. ЙЫЛДЫЗ, информационное агентство «Джихан»:

– Я поздравляю Вас с победой. Казахстан считается одним из самых экономически развитых и сильных государств Центральной Азии. Впереди нас ждет выставка «ЭКСПО-2017». Довольны ли Вы ходом подготовки выставки и числом государств-участников?

– «ЭКСПО-2017» для нас очень важна. Мы выиграли право ее проведения у 160 стран мира. Она изменит весь Казахстан и в особенной мере повлияет на облик Астаны, где появится новый, доселе невиданный центр. Сейчас строится здание – это шар диаметром 100 метров, внутри которого будут находиться лаборатории. Там будут проводиться исследования, как получать энергию из волн, океанов, ветра, подземных источников, водорода. Лаборатории будут располагаться на 8 этажах, и в них будут работать соответствующие зарубежные компании. Что касается подготовки выставки, то на сегодня все проводимые работы ведутся согласно запланированному графику. Я за этим постоянно и пристально слежу, недавно осматривал объекты и могу сказать, что подготовка будет завершена вовремя. Осенью 2016 года все строительные объекты «ЭКСПО-2017» будут закончены.

Проведение «ЭКСПО-2017» для нас очень важно. Мы хотим показать достижения Казахстана и представить на выставке весь наработанный мировой опыт. Главный павильон Казахстана будет посвящен именно этому. Там будут собраны передовые технологии извлечения энергии волн, ветра, солнца, новые энергоносители на основе газа, угля и так далее. На выставке будут представлены как уже имеющиеся технологии, так и то, что появится в будущем.

Кроме этого, на 150 гектарах строятся объекты и павильоны для всех стран мира. После завершения выставки «ЭКСПО-2017» все сооружения будут использоваться – как жилье, а также площади для научных исследований. Также мы постараемся, чтобы там был создан новый финансовый центр в нашем регионе.

Напомню, что Казахстан, помимо ЭКСПО, борется за право проведения зимней Олимпиады. Решение об этом будет принято в текущем году. Надеемся, что к нашей стране будет благожелательное отношение.

С. КАЛИНИН, «Аргументы и факты»:

– Я присоединяюсь ко всем поздравлениям. Если бы я имел право голоса, то, наверное, проголосовал бы за Вас. Когда впервые попадаешь в Астану и своими глазами видишь масштаб этих преобразований, то начинаешь осознавать суть таких понятий, как роль личности в истории и политическая воля. В связи с этим хотел бы спросить: что Вы считаете своей главной заслугой на посту Президента? Что Вы могли бы выделить накануне своего очередного президентского срока?

– Несмотря на долгое пребывание на президентском посту, во время выборов я пережил волнующие моменты. На избирательных участках люди стояли в очередях, чтобы проголосовать за будущее страны. Люди шли с детьми, внуками, многие именно детям давали опускать бюллетени. И эта картина меня очень сильно взволновала, это задевает самые тонкие струны сердца. Вчера люди дали оценку мне и всему тому пути, что я проделал во главе Казахстана.

После развала Советского Союза Казахстан оказался, как осколок разбитой тарелки. Все экономические связи были оборваны в один момент, все предприятия остановились, отоп­ления нет, во дворах многоэтажных домов на костре кипятили чай. Зарплату не платили учителям, врачам, армии. Пенсии задерживали по нескольку месяцев. Работы не было. Инфляция 50 процентов в месяц, за 1994 год она составила 2 100 процентов. Выезжаю из дома, на асфальт ложатся старушки, останавливают мою машину. И я веду с ними беседу целый час перед работой.

Мне пришлось учиться на ходу, соб­рать необходимых специалистов. И то, что удалось вытащить Казахстан из этой «ямы», считаю своей главной заслугой.

В 93-м году надо было вводить нашу национальную валюту, Международный валютный фонд спросил: есть в запасе хотя бы 500 миллионов долларов для поддержки новой валюты? Не было, пришлось занимать.

А сейчас мы построили совсем другую жизнь. Мы подготовили в лучших университетах мира тысячи специалистов, которые сейчас работают у нас. Мы создали у себя университет международного уровня. В 20 Интеллектуальных школах учатся самые одаренные дети Казахстана. 90 процентов детей обеспечили детскими садами.

Мы создали медицину по передовым стандартам, в Казахстан совершают медицинский туризм люди из многих государств мира. Мы вошли в число стран, где делают пересадку сердца и других важных органов. Во всех областных центрах выполняют операции на открытом сердце – такого никогда не было. Благодаря всему этому средняя продолжительность жизни казахстанцев увеличилась до 71 года.

Также в трудные годы мы сумели построить новый город. Из 250-тысячного Целинограда он превратился в почти миллионную столицу, став гордостью Казахстана. Астана удивляет всех наших гостей. Глядя на нее, растет и страна.

Руслан СМЫКОВ, телеканал «Евразия»:

– Позвольте тоже поздравить Вас с успехом и с тем, что у нас такая беспрецедентно активная страна. Не так давно здесь Вы встречались с президентами Беларуси и России, обсуждали план совместных действий в не самых благоприятных мировых экономических условиях. И тогда же договорились встретиться в Москве 8 мая с условием, что будет подготовлен план действия правительств. Есть ли какие-либо предложения от нашего Правительства, как дальше вести совместную работу?

– После этой встречи наши правительства немедленно начали работать, взаимодействуя между собой. Конкретных направлений для совместных действий у нас много. Например, после девальвации рубля российские товары стали дешевле. Это выгодно для потребителей, однако пострадали наши производители. Поэтому мы сразу вошли в контакт и договорились, что наши страны как союзники должны урегулировать этот вопрос. Был найден общий подход.

8 мая в Москве состоится заседание Высшего Евразийского экономического совета, и наши правительства доложат о проделанной работе. Сейчас ситуация стабилизировалась. В то же время я давно предупреждал казахстанский бизнес – готовьтесь к конкуренции. Если наши предприятия не готовы производить товары высокого качества и по хорошей цене, чтобы конкурировать в ЕАЭС, то как они будут конкурировать с Европейским союзом и другими странами? Бизнес должен закаляться в борьбе.

С. ТУМАКОВА, ТАСС:

– Господин Президент, с победой на выборах стал ли больше груз ответственности? Когда проще было руководить независимым государством – в начале пути или сейчас, когда уже многое сделано?

– Если говорить о том, стало ли легче после выборов, то конечно. Ведь прошел волнительный период ожидания. Государственные деятели – тоже обычные люди. Теперь, после выборов, незамедлительно начинается новый этап работы. Первым моим актом, наверное, будет создание комиссии по осуществлению пяти институциональных реформ. И мы приступим к их реализации по каж­дому пункту.

Эти реформы, все свои программы я объявил еще до выборов – в своих выступлениях на съезде партии «Нур Отан», недавно на сессии Ассамблеи народа Казахстана, на заседании Правительства. Представители Республиканского общественного штаба ездили специально по всем уголкам страны, рассказывали о предлагаемых программах.

И казахстанцы своим голосованием дали карт-бланш на реализацию преобразований. Наказ народа такой – продолжать то, что делалось, сохраняя в стране спокойствие, стабильность и улучшая жизнь народа.

Хочу сказать вам всем, друзья, большое спасибо за участие в освещении выборов. Желаю вам крепкого здоровья, счастья и успехов!