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​Курсом взвешенных решений
Алевтина ДОНСКИХ

Чтобы даже только подступиться к идее общей валюты стран союза, необходимо обеспечить единый низкий и стабильный уровень инфляции и добиться существенного снижения уровня долларизации. Таково заключение аналитиков Центра интеграционных исследований Евразийского банка развития по одному из наиболее обсуждаемых населением вопросов постсоветского пространства – введение единой валюты в странах ЕАЭС.

Эта тема, в более профессио­нальном понимании, монетарного союза стала центральной и в докладе заместителя директора Центра интеграционных исследований ЕАБР Михаила Демиденко. Доклад, который назывался «Как избежать валютных кризисов в ЕАЭС», был представлен на «круглом столе» ЕАБР «10 лет – от идеи к действиям». На эту встречу с аналитиками банка в одном из пансионатов Иссык-Куля собрались журналисты из Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана. Гостей и журналистов приветствовал в своем видеообращении председатель правления ЕАБР Дмитрий Панкин. Встреча была приурочена к 10-летию Евразийского банка развития, который, как известно, был образован по инициативе президентов Казахстана и России.

Аргументируя позицию по единой валюте и подчеркивая, что это время отдаленной перспективы, Михаил Демиденко привел в том числе и такую аргументацию: на данном этапе государства – участники ЕАЭС имеют скептическое отношение к идее создания валютного союза; они недостаточно интегрированы друг с другом, а структуры их экономик различны. При этом нужен единый низкий и стабильный уровень инфляции и необходимо добиться существенного снижения уровня долларизации.

Журналистам был представлен новый макрообзор экономик стран – участниц банка «Страны ЕАБР: за адаптацией – рост?», презентованы предстоящие инфраструктурные проекты, которые будут финансироваться при поддержке банка. Также спикеры ответили на вопросы представителей СМИ. В частности, на актуальный для всех стран ЕАЭС вопрос о дедолларизации. Для того чтобы она шла успешно, нужны два таких важных условия, как стабильно низкая инфляция и свободно плавающий курс. В мировой экономике есть страны, которым это удалось. К сожалению, успешных примеров в СНГ пока нет. Что же касается Казахстана, то экс­перты не видят в настоящее время оснований для девальвации тенге, а инфляция с большой долей вероятности может удержаться в заданном коридоре Нацбанка РК. Или чуть выйти за его границы – в рамках погрешности.

Более подробно о прошедшем «круглом столе» ЕАБР мы расскажем в пятничном номере газеты. 

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