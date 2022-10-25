Курсы валют на 25 октября

Официальный курс тенге к доллару – 472.93, передает Кazpravda.kz.

Курс тенге по отношению к доллару третий день держится на одной отметке. Напомним, 23 октября тенге резко подорожал на 2 тенге.

Национальный банк Казахстана опубликовал курсы инвалют на 25 октября. Так, доллар США стоит 472.93 тенге, евро – 466.31, российский рубль – 7.8, азербайджанский манат – 279.01, японская йена – 3.2, фунт стерлингов соединенного королевства – 534.51, турецкая лира – 25.44, кыргызский сом – 5.74, китайский юань – 65.32, таджикский сомони – 46.37, 100 узбекских сумов – 4.25 тенге.