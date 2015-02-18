Свежий выпуск Курт... из энергии ветра Айгуль БИДАНОВА

Усовершенствованная установка станет большим подспорьем для фермерских хозяйств, особенно находящихся в отдаленных райо­нах и в условиях горных пастбищ. Это совместный проект Государственного университета им. Шакарима и частного бизнеса, претворенный в жизнь учеными кафедры «Технология мясных, молочных и пищевых продуктов» на средства внутривузовского гранта «Установка для сгущения молочной сыворотки».

Руководителем темы стала заведующая кафед­рой Бахыткуль Асенова, исполнителями кропотливой работы выступают старший научный сотрудник Серик Анибаев и кандидат технических наук Фарида Смольникова. А основная идея установки для сгущения сыворотки принадлежит изобретателю Толеу­кадыру Байгутанову, до пенсии успешно работавшему на кафедре, который также стал ответственным исполнителем по сборке опытного образца установки. Его помощник по воплощению идеи в жизнь – инженер-механик Хайролла Тусупов. Это и есть та дружная команда из пяти человек, которая работает над проектом.

По словам ученых, инновационное оборудование для cгущения жидких высокомолекулярных полидис­персных систем на основе процессов тепло-, влаго- и массопереноса решает несколько актуальных проб­лем в технологии пищевых производств. Оно позволит сделать безотходным молочное производство, повысить рентабельность субъектов малого бизнеса и фермерских хозяйств за счет использования новой энерго- и ресурсосберегающей технологии. Немаловажно, что одна из важных проблем в молочном производстве – переработка вторичного сырья, а также способы его переработки. Так, некоторые производители не перерабатывают сыворотку, сливая ее в водные источники, тем самым нарушая экосистему региона.

– Творожная молочная сыворотка – это вторичный продукт переработки молока при производстве курта, иримшика, сыра, творога. В молочную сыворотку переходит почти половина сухих веществ молока, в том числе большая часть лактозы и минеральных веществ, которые теперь не будут утилизироваться, а послужат для производства вкуснейшей продукции, – говорит Бахыткуль Асенова.

Глубокая переработка вторичного молочного сырья, то есть концентрирование основных питательных веществ сыворотки, позволит наиболее комплексно подойти к вопросу их сбережения, одновременно создавая прочную базу для создания безотходного производства молочных мини-предприятий. Кроме того, в современных условиях интеграции и вступления в перспективе в ВТО в качестве первоочередной задачи экономики республики стоит проблема полного использования сырьевых ресурсов. Важную роль в решении этой проблемы должна сыграть организация рациональной переработки молочного белково-углеводного сырья для производства продуктов питания. Проект ученых из Семея как раз и предлагает технологию переработки сыворотки для малых предприятий и фермерских хозяйств, занимающихся производством молочных продуктов.

Аппарат уже без проблем изготавливает из сыворотки сыр, курт и еще несколько видов продукции. Т. Байгутанов прогнозирует, что его изобретение можно будет использовать при производстве порошковых напитков, молока и бульона. И мечтает о том, что когда-нибудь его детище будет введено в широкое производство и станет таким же привычным в домашнем обиходе бытовым прибором, как микроволновка или тостер. Кому, как не ученым университета, специалистам сферы питания, знать, что их установка «выдает» полезную для здоровья и брендовую для Казахстана продукцию.