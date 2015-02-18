Курт... из энергии ветра

Усовершенствованная установка станет большим подспорьем для фермерских хозяйств, особенно находящихся в отдаленных районах и в условиях горных пастбищ. Это совместный проект Государственного университета им. Шакарима и частного бизнеса, претворенный в жизнь учеными кафедры «Технология мясных, молочных и пищевых продуктов» на средства внутривузовского гранта «Установка для сгущения молочной сыворотки». Руководителем темы стала заведующая кафедрой Бахыткуль Асенова, исполнителями кропотливой работы выступают старший научный сотрудник Серик Анибаев и кандидат технических наук Фарида Смольникова. А основная идея установки для сгущения сыворотки принадлежит изобретателю Толеукадыру Байгутанову, до пенсии успешно работавшему на кафедре, который также стал ответственным исполнителем по сборке опытного образца установки. Его помощник по воплощению идеи в жизнь – инженер-механик Хайролла Тусупов. Это и есть та дружная команда из пяти человек, которая работает над проектом. По словам ученых, инновационное оборудование для cгущения жидких высокомолекулярных полидисперсных систем на основе процессов тепло-, влаго- и массопереноса решает несколько актуальных проблем в технологии пищевых производств. Оно позволит сделать безотходным молочное производство, повысить рентабельность субъектов малого бизнеса и фермерских хозяйств за счет использования новой энерго- и ресурсосберегающей технологии. Немаловажно, что одна из важных проблем в молочном производстве – переработка вторичного сырья, а также способы его переработки. Так, некоторые производители не перерабатывают сыворотку, сливая ее в водные источники, тем самым нарушая экосистему региона. – Творожная молочная сыворотка – это вторичный продукт переработки молока при производстве курта, иримшика, сыра, творога. В молочную сыворотку переходит почти половина сухих веществ молока, в том числе большая часть лактозы и минеральных веществ, которые теперь не будут утилизироваться, а послужат для производства вкуснейшей продукции, – говорит Бахыткуль Асенова. Глубокая переработка вторичного молочного сырья, то есть концентрирование основных питательных веществ сыворотки, позволит наиболее комплексно подойти к вопросу их сбережения, одновременно создавая прочную базу для создания безотходного производства молочных мини-предприятий. Кроме того, в современных условиях интеграции и вступления в перспективе в ВТО в качестве первоочередной задачи экономики республики стоит проблема полного использования сырьевых ресурсов. Важную роль в решении этой проблемы должна сыграть организация рациональной переработки молочного белково-углеводного сырья для производства продуктов питания. Проект ученых из Семея как раз и предлагает технологию переработки сыворотки для малых предприятий и фермерских хозяйств, занимающихся производством молочных продуктов. Аппарат уже без проблем изготавливает из сыворотки сыр, курт и еще несколько видов продукции. Т. Байгутанов прогнозирует, что его изобретение можно будет использовать при производстве порошковых напитков, молока и бульона. И мечтает о том, что когда-нибудь его детище будет введено в широкое производство и станет таким же привычным в домашнем обиходе бытовым прибором, как микроволновка или тостер. Кому, как не ученым университета, специалистам сферы питания, знать, что их установка «выдает» полезную для здоровья и брендовую для Казахстана продукцию.