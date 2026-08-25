Выборы в Курултай-2026: Сколько депутатских мандатов получат партии

Партии,Выборы

Сегодня под председательством Нурлана Абдирова состоялось XV заседание Центральной избирательной комиссии, сообщает Kazpravda.kz  со ссылкой на ЦИК

Фото: ЦИК

Председатель Центральной избирательной комиссии Нурлан Абдиров подчеркнул, что с учетом требований избирательного законодательства депутатские мандаты будут распределены между пятью политическими партиями, набравшими 5 и более процентов голосов избирателей.

В этой связи 145 мандатов депутатов Курултая были распределены следующим образом:

- Партия «Әділет» - 110 мандатов;

- Общенациональная социал-демократическая партия – 8 мандатов;

- Партия «Ауыл» - 10 мандатов;

- Демократическая Партия Казахстана «Ак жол» - 8 мандатов;

- Партия «Respublica» - 9 мандатов. 

Глава ЦИК обратил внимание представителей политических партий на то, что депутатские мандаты должны быть распределены среди кандидатов, включенных в партийный список. Причем соблюдение требования конституционного закона о 30-процентной совокупной квоте для женщин, молодежи и лиц с инвалидностью Центризбирком будет строго контролировать.

#выборы #партии #мандаты

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